به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی عصر پنجشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط شهرآورد اصفهان اظهار داشت: اصفهان همواره مهد فوتبال ایران و قطب فوتبال به شمار میرفته و شهرآورد فوتبال اصفهان نیز همیشه کیفیت بالایی داشته بنابراین به این دلیل، انتظارات از دو تیم اصفهانی بالاتر رفته است.
وی افزود: ذوبآهن در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داشته و بنا بر نظر کارشناسان، بازیکنان تیم ما بسیار خوب بازی میکنند اما امیدوارم که این روند در دیدار با سپاهان نیز رخ دهد و ما در بازی با این تیم، علاوه بر کیفیت فنی، از نظر نتیجه نیز بتوانیم موفق باشیم.
سرمربی ذوبآهن با اشاره به تمرینات تیمش برای دیدار با سپاهان تصریح کرد: ما تمرینات بسیار خوبی داشتیم اما به خوبی میدانیم که سپاهان یکی از بهترین تیمهای ایران بوده و قهرمانیهای زیادی داشته اما در ماههای اخیر مشکلاتی برای این تیم به وجود آمده و با این حال، بازی تیم ما مقابل سپاهان، بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه برای نتیجه گرفتن به مصاف سپاهان میرویم، گفت: ما در این بازی رجبزاده را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما برای بهبود شرایط روانی بازیکنان خود، از چند هفته پیش، یک روانشناس به تیم اضافه شده و تلاش میکند که استرس بازیکنان را کاهش دهد و بازیکنان برای دیدار با سپاهان انگیزه بسیاری دارند.
تقوی پیرامون عدم استفاده از بازیکنان جوان در تیمهای مختلف ایران بیان داشت: ما در استفاده از بازیکنان جوان به صورت شعاری عمل کردهایم و در تیم ملی و ردههای پایین از این بازیکنان استفاده نکردهایم بنابراین فضا برای رشد آنها وجود نداشته است.
وی با اشاره به عملکرد سینا عشوری در بازیهای اخیر ذوبآهن گفت: به نظر من با وجود سن بالای این بازیکن، او پدیده تیم ما به شمار میرود زیرا بازیکن با توانی است که من او را به کادر فنی تیم ملی نیز پیشنهاد دادم زیرا به میزان بسیاری میتواند برای تیم ملی و فوتبال کشور مفید باشد.
سرمربی ذوبآهن با بیان اینکه فدراسیون باید در سال بعد از جام جهانی، فشار تیمهای لیگ برتری با کاهش دهد، تصریح کرد: با این کار میتوانیم شاهد رشد بازیکنان جوان در تیمهای مختلف باشیم.
وی با بیان اینکه شرایط برای قهرمانی بسیار پیچیده است، گفت: فعلا نمیتوانیم درباره گزینههای قهرمانی نظر دهیم زیرا به عنوان مثال پرسپولیس که یکی از مدعیان قهرمانی بوده، شرایط بدی دارد و باید منتظر بازیهای فصل آینده نیز باشیم.
تقوی با اشاره به رأی کمیته انضباطی و جریمه آندرانیک تیموریان به دلیل خطا روی سینا عشوری اضافه کرد من روی رأی کمیته انضباطی نظری ندارم و باشگاه باید در این زمینه صحبت کند اما فغانی که یکی از بهترین داوران ایران به شمار میرود، در آن بازی قضاوت را بر عهده داشت و او صحنه را ندید و اگر میدید، تیموریان را اخراج میکرد.
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