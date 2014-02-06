خرید اینترنتی سه هزار بلیط فیلم فجر شیراز توسط یک فرد ناشناس تکذیب شد

بهروز مرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که یک فرد ناشناس اقدام به خرید اینترنتی تمامی بلیط های سه سانس یکی از فیلم های جشنواره کرده، گفت: این خبر صحت ندارد و چنین بحثی ممکن نیست.

وی تصریح کرد: البته خرید اینترنتی بلیط از امروز تعطیل شده و از فردا مجدد انجام می شود.

مدیر اجرایی سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر شیراز با بیان اینکه به دلیل بالا بردن مباحث امنیتی فروش بلیط از طریق اینترنت تعطیل شده تاکید کرد: هیچگونه مشکلی در این خصوص وجود نداشت و تنها به دلیل بررسی وضعیت فروش بلیط این کار انجام شده و از فردا فروش اینترنتی بلیط انجام می شود.

امروز شایعاتی مربوط به خرید تمامی بلیط های سه سانس یک فیلم در سینما سعدی شیراز مطرح شده بود.