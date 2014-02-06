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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۹:۱۷

خادمی مطرح کرد:

زندگی عشایر نمادی از استقلال اقتصادی است

زندگی عشایر نمادی از استقلال اقتصادی است

گچساران - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: زندگی عشایر نمادی از استقلال اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر پنجشنبه در جشن بزرگ عشایر در گچساران با بیان اینکه اقتصاد در دنیا بر دو پایه رشد و عدالت برپا شده است، اظهار داشت: در اقتصاد اسلامی پایه سومی به نام استقلال اقتصادی وجود دارد.

خادمی افزود: استقلال اقتصادی در جهت خودکفایی و مقاومت در برابر مهاجمات دشمن کاربرد دارد.

وی بیان داشت: با وجود اینکه زندگی عشایر تطبیق کاملی با استقلال اقتصادی دارد، ولی نباید مشکلات و معضلات این قشر را از یاد برد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: تنها نباید به محاسن عشایر افتخار کرد بلکه باید جنبه های سخت زندگی آنها را دید و رفع کرد.

خادمی اظهار داشت: یکی از مهمترین مفاهیمی که در انقلاب اسلامی مطرح شده است استقلال بوده که در تمام صحنه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی لحاظ شده است.

وی بیان کرد: در حال حاضر در حوزه استقلال سیاسی به اهداف خود رسیده ایم و در زمینه استقلال اقتصادی وهم در دین مبین اسلام و در قانون اساسی به آن تأکید شده است.

کد مطلب 2230829

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