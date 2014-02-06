به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، محمد باقر نوبخت شامگاه پنجشنبه در بازدید از مناطق بحران زده شهرستان نوشهر و در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات مردم استان مازندران بکار می بندد.

وی با بیان اینکه بنده حامل پیام رئیس جمهور به مردم استان مازندران هستم اظهار داشت: از همان روز اول که استان مازندران با این شرایط بحرانی مواجه شده بود این امر مایه نگرانی دولت شده است.

وی گفت: از همان روز اول روند امدادرسانی و کمک رسانی به مردم استان مازندران را پیگیری می کردیم و تمام تلاش خود را بکار می گیریم تا زودتر مشکلات مردم منطقه رفع شود.

نوبخت عنوان کرد: در تلاش هستیم تا گزارشهای دریافتی ناشی از خسارت های بحران برف را به هیات دولت ارائه کنیم و من نیز این گزارشها را به دولت ارائه می دهم.

سخنگوی هیات دولت بیان داشت: تلاش خواهیم کرد تا با پیگیری مصوبات و با اتخاذ تصمیمات خو ب برای رفع مشکلات منطقه مشارکت داشته باشیم.

وی افزود: دولت در کنار مردم مازندران است و رسیدگی به مسائل منطقه را در دستور کار قرار خواهیم دادو امیدواریم که زودتر شرایط منطقه عادی و مشکلات رفع شود.

به گزارش مهر بارش سنگین برف از بامداد شنبه استان مازندران را سفیدپوش کرد و هم اکنون نیز بسیاری از مناطق استان درگیر این استان است.

نوبخت عصر پنجشنبه برای بازدید از مناطق بحران زده به استان مازندران سفر کرد.