فرهیختگان جامعه مکلف به ورود به بحثهای سبک زندگی اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل موسوی عصر پنجشنبه در جمع خانواده های گنابادی در سالن همایش های علامه بهلول گنابادی دانشگاه آزاد اسلامی گناباد اظهار کرد: مهمترین نیازها در حوزه ارتباط، نیازهای عاطفی است که تابع سن نیست و اگر به نیازهای عاطفی فرد پاسخ داده نشود، فرد دچار اضطراب، بدخلقی و استرس می شود.

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس امور خانواده افزود: منبع برطرف کردن نیاز های عاطفی در سنین کودکی، جوانی و پیری، خانواده، همسر و فرزند است که نیازهای عاطفی کودک باید در محیط خانواده برطرف و پاسخ داده شود.

موسوی برطرف کردن نیاز های عاطفی کودکان را وظایف پدر و مادر با هم دانست و تک بعدی عمل کردن در این خصوص را باعث گوشه گیر شدن فرزندان عنوان کرد.

وی بیان کرد: ارتباط یکی از زیرساخت های اساسی در قالب نیازهای عاطفی است و با توجه به اینکه انسان یک موجود دوبعدی است اگر به این نیازها پاسخ داده نشود، دچار اختلال می شود.

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس امور خانواده گفت: در سه دهه اول انقلاب اسلامی و در آستانه ۵ سال دهه چهارم، تحولات و تغییرات آشکار ساختار کشور کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری در بحث سبک زندگی اسلامی شخصاً ورود پیدا کردند.

موسوی افزود: این نشان از حساسیت این موضوع است و خواص جامعه، بخش های تأثیر گذار جامعه و فرهیختگان مکلف به ورود به این سرفصل ها هستند.

وی تصریح کرد: در جامعه ما، دختران از اول راهنمایی و پسران ازاول دبیرستان میل و گرایش به دوستی با جنس مخالف خود دارند.

استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس امور خانواده افزود: با توجه به عدم آشنایی با مسائل جنسی این رابطه به علت کمبود عاطفه شکل می گیرد و متاسفانه سایت های ایرانی هم این موضوع را ترویج می دهند.

موسوی گفت: در صورت تداوم، این دوستی به مسائل جنسی و شاید هم به مسائل دیگری هم ختم می شود و بیش از ۹۰ درصد این روابط به جدایی ختم می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به تأکید پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار بر سنت حسنه ازدواج، متاسفانه جامعه ما دچار تحریف شده است و تجرد و بدون همسر ماندن را از نشانه های ایمان می دانند