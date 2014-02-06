مراسم میهمانی لاله ها در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولین و اقشار مختلف مردم گناباد عصر پنجشنبه با حضور در محل گلزار شهدای بهشت قاسم این شهرستان با آرمان های شهدا تجدید پیمان و میثاق کردند.

در این مراسم، حجت الاسلام حسن صادقی نسب، امام جمعه گناباد اظهار کرد: پیامبر گرامی اسلام و انقلاب اسلامی ایران مدیون خون های پاک شهدا است.

امام جمعه گناباد افزود: شهدا شخصیت هایی بودند که ایمانشان به خداوند متعال بالاترین ایمان ها بود و بر اساس همین ایمان، جهاد و فداکاری در راه خدا کردند و جانشان را تقدیم اسلام کردند.

حجت الاسلام صادقی نسب به افتخار آفرینی شهدا در دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در دوران دفاع مقدس، شهدا افتخار آفریدند و اگر رشادت ها، فداکاری ها و مجاهدت های آنها نبود امروز خبری از اسلام، ایران و افتخارات نظام اسلامی نبود و هرچه داریم از برکت خون شهدا است و تمامی برنامه های دینی ما مرهون خون شهداست.

وی علت عدم موفقیت دشمنان و آرزوها و کینه های آنان را خون های پاک شهدا و استقامت ملت ایران دانست و بیان کرد: دشمنان برای دشمنی با ملت ایران کم نگذاشته اند و بازهم باید منتظر دشمنی های آنان بود و ما باید آمادگی برای فداکاری، ایثار در راه خدا و اسلام و دین داشته باشیم.

امام جمعه گناباد افزود: این امانت بزرگی را که شهدا و امام راحل به ما سپرده اند پشت سر مقام عظمای ولایت به صاحب اصلی آن یعنی امام زمان (عج) بسپاریم.

حجت الاسلام صادقی نسب گفت: هرچه در تجلیل و بزرگداشت آنها بکوشیم بازهم مدیون شهدا هستیم و باید اهداف شهدا را بشناسیم و با ارواح پاکشان پیمان ببندیم که تا آخرین نفس ادامه دهنده راهشان خواهیم بود.