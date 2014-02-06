به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش، شامگاه پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که با حضور وزیر کشور در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: در 35 سال قبل در چنین روزهایی مردم آگاه ایران به رهبری امام راحل علیه ظلم و بیداد ۲۵۰۰ ساله طاغوت به پا خواست و حماسه‌ای به یاد ماندنی را خلق کرد.

وی ابراز داشت: امام راحل با ذکاوت و ظرافتی بی‌نظیر و هدایت‌های نورانی خود توده‌های انقلابی این کشور را علیه ظلم و فاسد‌ترین حکومت شوراندند و بنیانگذار انقلابی الهی شدند که مبتنی بر بینش عمیق توحیدی و الهام گرفته از انقلاب عاشورای حسینی است.

امام راحل بعد از قرن‌ها اسلام ناب محمدی(ص) را احیا کردند

استاندار قم افزود: امام راحل بعد از قرن‌ها اسلام ناب محمدی را احیا و برای نجات بشریت نسخه بی‌بدیلی به نام مردم سالاری دینی عرضه کردند.

وی با بیان اینکه قم و مردمان بصیر، انقلابی و غیرتمند آن به عنوان موطن و خاستگاه انقلاب نقش مهم و بی‌بدیلی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرده‌اند افزود: امروز با گذشت بیش از سه دهه در نفی وابستگی به ابرقدرت‌ها، انقلاب اسلامی نه تنها زنده و پویا در خط و روش امام راحل به حرکت خود ادامه می‌دهد بلکه با رهبری‌های مقام معظم رهبری بر تمام توطئه‌های مستکبران فائق آمد است.

حجت الاسلام صالحی منش اضافه کرد: امروز شاهدیم که امواج طوفنده و خروشان انقلاب اسلامی فرا‌تر از مرزهای کشور را در نوردیده و به سر مشق ضد استکباری مبدل شده و با خود حامل این پیام روشن است که استکبار جهانی باید این حقیقت را دریابد که درخت انقلاب اسلامی به بار نشسته و فریاد استقلال و آزادی را طنین انداز کرده است.

ارزیابی وضع موجود، احصا مشکلات و اولویت‌های استان در دو ماه گذشته

وی با ارائه گزارشی اجماعی در خصوص عملکردش در دو ماه دوره مسئولیتش به عنوان استاندار قم در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: ارزیابی وضع موجود و احصا مشکلات و اولویت‌ها در شروع به کار هر مدیریت جدید، مسئله مهمی است که مدیریت استان از آن مستثنی نبوده و بسیاری از وقت ما در این مرحله صرف چنین اقدامی شده است.

استاندار قم با اشاره به دیدار خود با رهبر معظم انقلاب در ابتدای شروع به کار در قم اظهار داشت: در دیدار با مقام معظم رهبری در روزهای آغازین خدمت از منویات ایشان در راستای خدمت رسانی و خدمتگزاری در شهر قم بهره‌مند شدیم.

وی ابراز داشت: مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند که مسئولیت استانداری، آن هم در قم خطیر و ویژه است و فرصت خدمت به مردم شریف، مراجع و حوزه‌ها، مسئولیتی بس سنگین است.

رهبر انقلاب سفارش کردند فتنه گران و سوء استفاده کنندگان از استانداری به دور باشند

حجت الاسلام صالحی منش ادامه داد: مقام معظم رهبری، مسئولان استان را به اتحاد و همدلی در خدمت به مردم توصیه نمودند و سفارش کردند فتنه گران و سوء استفاده کنندگان از ساحت استانداری به دور باشند.

وی در ادامه با اشاره به دیدار‌های خود با مراجع عظام تقلید در قم گفت: در دیدار با علما و مراجع تقلید، آنان با اشاره به جایگاه رفیع قم به عنوان مرکز جهان تشییع و همجواری با حرم مطهر کریمه اهل بیت(ع) و مسجد مقدس جمکران و نیز حوزه‌های علمیه، خواستار پیگیری در زمینه رفع مشکلات معیشتی و سرعت در طرح‌های عمرانی شدند.

حجت الاسلام صالحی منش افزود: با حضرات آیات مصباح، یزدی، حسینی بوشهری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس شورای اسلامی آقای لاریجانی دیدارهای جداگانه‌ای داشتیم و از نظرات آنان در راستای پیشبرد فعالیت‌های در استان قم مطلع شدیم.

وی اضافه کرد: ائمه جمعه قم، حضرات آیات سعیدی، حسینی بوشهری و امینی نیز دیدارهایی داشتیم که هر کدامشان در خصوص مسائل مربوط به نماز جمعه، ستاد نماز جمعه و مکان برگزاری نماز جمعه توصیه‌های خاصی داشتند.

استاندار قم، گفت: دیدار با تولیت مسجد مقدس جمکران و هماهنگی برای امور اداره این مسجد. دیدار با فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی، دیدار با همه مدیران کل استان، روئسای دانشگاه، دیدار با اساتید حوزوی و مردم شریف قم از دیگر برنامه‌هایی بود که در این مدت کوتاه انجام شد و ما در این دیدار‌ها توانستیم به اطلاعات وسیعی در خصوص مشکلات استان دست یابیم.