استاندار زمینه ایجاد خانه احزاب استان اصفهان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش سراسری اصلاح طلبان استان اصفهان با عنوان "اصلاحات و دهه چهارم جمهوری اسلامی" عصر پنجشنبه با حضور سازمان ها و احزاب اصلاح طلب استان و نیز اعضای ستاد دکتر روحانی و عارف در اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این همایش سید علی نکوئی حمایت از برنامه های دولت تدبیر و امید را از اهداف این همایش عنوان کرد و افزود: از تمام افرادی که در راه تحقق اهداف امام و شهدای عزیز تلاش می کنند و به ویژه از رئیس جمهور محترم حمایت خود را اعلام می داریم.

وی افزود: در همین راستا از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان کمیته آب و هوا و محیط زیست برای حمایت از دولت تدبیر و امید و کمک به استاندار اصفهان برای رفع مشکلات زیست محیطی تشکیل شده است.

همچنین در ادامه این جلسه مرتضی مبلغ ، معاون سیاسی دولت اصلاحات و مشاور سید محمد خاتمی نیز اظهار داشت: اصلاح طلبان در شرایط کنونی باید به واقعیات توجه داشته باشند و آرمان ها و خواسته های خود را مطابق با واقعیات موجود تطبیق دهند.

وی ادامه داد: ما اصلاح طلبان در در دولت گذشته آموختیم که با کرامت و متانت مسائل را پیش ببریم.

این فعال اصلاح طلب ارتباط مستمر با دولت و دولتمردان، پرهیز از چالشی کردن فضای کشور و مراقبت از رفتار و گفتار را از جمله ضروریاتی عنوان کرد که در حال حاضر اصلاح طلبان باید به آن توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سایه وحدت اصلاح طلبان نتیجه انتخابات 24 خرداد امسال رقم خورد، افزود: این وحدت به محوریت سید محمد خاتمی و ایثارگری هایی که اصلاح طلبان از خود نشان دادند ایجاد شد.

محمد آقایی دیگر نماینده جبهه اصلاح طلبان استان اصفهان بود که با اشاره به آرامش ایجاد شده در فضای سیاسی کشور بعد از انتخابات سال جاری، اظهار داشت: یکی از انتقادهای ما به دولت روند کند تغییرات است چراکه به فرموده مولا علی (ع) فرصت ها را از دست ندهید که همچون ابر در حال گذرند.

وی با بیان اینکه برخی با غوغاسالاری مانع تحقق برنامه های دولت می شوند، گفت: تلاش آنها این است که مردم را از تحقق خواسته های خود مایوس و دولت اعتدال و امید را زمین گیر کنند.

این فعال اصلاح طلب از استاندار اصفهان درخواست ایجاد خانه احزاب استان اصفهان را مطرح کرد و افزود: از نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی نیز انتظار داریم دولت را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این همایش با حضور حجت الاسلام یونسی دستیار ارشد رئیس جمهور، از خانواده آیت الله طاهری، همسر شهید محمد ابراهیم همت و نیز جمعی از پیشکسوتان و فعالان اصلاح طلب استان اصفهان تقدیر و قدردانی به عمل آمد.