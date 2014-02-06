عملیات بازگشایی مسیرهای روستایی گیلان همچنان ادامه دارد

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تاکیدات استاندار و بسیج تمام امکانات مسیر های مواصلاتی همه روستاهای استان که در اثر بارش سنگین برف دچار مشکل شده اند، در حال انجام است.

وی اظهارداشت: با بازگشایی راه های روستایی هم اکنون نیروها به تخلیه حجم برف بافت این مناطق مشغول هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: حجم برف در بافت مناطق روستایی استان زیاد و تردد به سختی صورت می گیرد.

وی افزود: نیروهای برف روب با هدف کاهش حجم برف در دو منطقه انزلی و صومعه سرا متمرکز شده اند.

عزیزی ادامه داد: برف یک باند جاده انزلی به رضوانشهر پاکسازی و باند دوم این مسیر نیز در حال اقدام است.