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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۵

عزیزی خبرداد؛

عملیات بازگشایی مسیرهای روستایی گیلان همچنان ادامه دارد

عملیات بازگشایی مسیرهای روستایی گیلان همچنان ادامه دارد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: عملیات بازگشایی مسیرهای مسدود شده روستایی استان در اثر بارش برف همچنان ادامه دارد.

افشین عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تاکیدات استاندار و بسیج تمام امکانات مسیر های مواصلاتی همه روستاهای استان که در اثر بارش سنگین برف دچار مشکل شده اند، در حال انجام است.

وی اظهارداشت: با بازگشایی راه های روستایی هم اکنون نیروها به تخلیه حجم برف بافت این مناطق مشغول هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: حجم برف در بافت مناطق روستایی استان زیاد و تردد به سختی صورت می گیرد.

وی افزود: نیروهای برف روب با هدف کاهش حجم برف در دو منطقه انزلی و صومعه سرا متمرکز شده اند.

عزیزی ادامه داد: برف یک باند جاده انزلی به رضوانشهر پاکسازی و باند دوم این مسیر نیز در حال اقدام است.

کد مطلب 2230866

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