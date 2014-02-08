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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۷

کاهش قيمت حج تمتع / مهلت ثبت نام در کاروانها تمدید نمی شود

کاهش قيمت حج تمتع / مهلت ثبت نام در کاروانها تمدید نمی شود

معاون سازمان حج و زیارت از کاهش قیمت حج تمتع خبر داد و گفت: این کاهش قیمت علاوه بر مبلغ سود سپرده ای است که از قیمت نهایی حج کسر خواهد شد.

ناصر خدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کاهش قیمت حج تمتع افزود: به منظور ایجاد تسهیلاتی برای زائران حج تمتع، با بانک ملی توافقاتی انجام داده ایم بطوریکه قرار شد حدود یک میلیون تومان هزینه هر یک از زائران حج تمتع سال 93 کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: همچنین مبلغی نیز در حدود یک میلیون تومان با توجه به زمان سپرده گذاری زائران تمتع در بانکها سود به زائران تعلق می گیرد و این مبلغ نیز از قیمت نهایی کسر می شود.

معاون سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه در مجموع حدود 2 میلیون تومان قیمت حج کاهش پیدا می کند ، گفت: قیمت قطعي حج سال ۹۳ با كسر این مبلغ ، حداقل هفت ميليون و 700 هزار تومان و حداكثر ده ميليون و 590 هزار تومان است.

خدرنژاد در مورد ثبت نام در کاروانها نیز تاکید کرد: ثبت نام زائران در کاروانها در 4 استان تهران، البرز، قم و قزوین آغاز شده به مدت 18 روز ادامه دارد و در مابقی استانها نیز به ترتیب آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه مهلت ثبت نام تمدید نمی شود، گفت: چنانچه ظرفیت کاروانها تکمیل نشود از اولویتهای بعدی دعوت می شود برای ثبت نام به کاروانها مراجعه کنند.

کد مطلب 2231022

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