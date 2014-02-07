گاز خانگی 20 درصد مشترکین در کاشمر قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان صبح جمعه در ستاد بحران فرمانداری کاشمر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و بالارفتن مصرف گاز در استان متاسفانه طی چند روز گذشته با قطع گاز مشترکین خانگی در بخشهای مختلفی از شهرستان مواجه شده ایم.

فرماندار کاشمر بیان کرد:در حال حاضر بین 15 الی 20 درصد گاز مشترکین خانگی قطع است.

فروزان افزود: کاشمر، خلیل آباد و بردسکن در انتهای خط لوله گاز خراسان رضوی هستند و با افت فشار گاز با قطعی گاز مواجه می شوند.

وی از مقامات استانی خواست تا با جدیت بیشتری نسبت به قطع منابع گازی مصارف غیر ضروری و استخرها در مرکز استان و سایر شهرستانها اقدام کنند تا همشهریان ما در شهر کاشمر از فشار کافی برای مصرف گاز بهره مند شوند.

رئیس ستاد مدیریت بحران کاشمر تصریح کرد: تمام تلاش مسئولین شهرستان در ستاد مدیریت بحران بر این بوده تا با قطع گاز ادارات، مدارس، مراکز تجاری بانکها اماکن ورزشی پاساژها و مصارف غیر ضروری حتی الامکان مشترکین خانگی با قطعی گاز مواجه نشوند.

فروزان بیان کرد: با تمهیداتی که درستاد مدیریت بحران شهرستان اندیشیده شده گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع جهت تحویل به همشهریان در سطح شهرستان به میزان کافی تامین شده است.

وی گفت: تمام نیروهای امداد شرکت گاز شهرستان جهت ارائه خدمات به مشترکین در اماده باش کامل هستند تا در بخشهایی که با قطعی گاز مواجه شده ایم نسبت به وصل گاز مشترکین اقدام کنند.

فرماندار کاشمر از همه هم استانی ها خواست تا با قرار دادن درجه دمای مطلوب بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا مردم شهرستانهای کاشمر خلیل اباد و بردسکن هم از نعمت گاز برخوردار شوند.