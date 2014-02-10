استقلال فرهنگی و فکری زیربنایی ترین بعد استقلال/ اسلام هیچ تسلطی را بر مسلمانان نمی پذیرد

"احمد پهلوانیان" درمورد اینکه یکی از ویژگی های انقلاب اسلامی استقلال طلبی مردم ایران بود تا حدی که شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی از شعارهای اصلی انقلاب بود با توجه به این امر، تا چه حد توانسته ایم به این شعار عمل کنیم به خبرنگار مهر گفت: استقلال طلبی ملت ایران بعد از یک دوران فترت استعماری که در دوران قاجار و پهلوی اتفاق افتاد برای بازیابی هویت تاریخی خود ملت ایران بود و به پا خاستن ملت ایران برای بدست آوردن چیزی بود که قبلاً داشتند ولی متأسفانه حکام فاسد و بی لیاقت آن را از دست داده بودند.

وی افزود: البته این استقلال طلبی و استقلالی که ملت ایران دنبالش بود ابعاد مختلفی دارد. استقلال در حوزه اقتصاد، صنعت، تجارت، فرهنگ و دانش. آن چیزی که بعد از این 35 سالی که از انقلاب می گذرد اتفاق افتاده این است که ملت ایران در حوزه فرهنگ و روح جمعی خود به این استقلال طلبی دست یافته است. احساس هویت خود بسنده و هویت مستقل و بی نیاز از بیگانه در عرصه های مختلف در نسل ایرانی و در فرهنگ ایرانی تبلور پیدا کرده و وجود دارد به نوعی که هر ایرانی الان این احساس را می تواند بکند که در ابعاد مختلف علمی و صنعتی می تواند صاحب فکر و اندیشه و ابتکار و پیشرفت باشد.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما ادامه داد: در حوزه های دیگر مثل حوزه دانش و صنعت، استقلالی که ملت ایران به دست آورده یا به آن رسیده به طور نسبی بوده و به طور مطلق نمی شود گفت که ایران برای مثال در صنعت خودش مستقل شده است. گو اینکه استقلال صنعتی در دنیای امروز برای هیچ کشوری هم به تمام معنا وجود ندارد که هر چه می خواهد خودش تولید کند. اما این مسئله است که زیر ساخت های فکری و عملی و دانشی آن در کشور خودش به طور مستقل شکل گرفته باشد که در ایران این اتفاق افتاده است.

این کارشناس ارتباطات در مورد اینکه اصولاً چرا استقلال برای یک کشور مهم و اساسی است هم تصریح کرد: استقلال به معنای این است که شما از داشته های خودتان برای خودتان بتوانید استفاده کنید. عدم استقلال این است که دیگران می آیند و از داشته های شما برای خودشان استفاده می کنند و به یک بیان دیگر عدم استقلال همان مستعمره شدن و استثمار شدن است و مقدمه اش هم به تعبیر دکتر شریعتی استحمار است یعنی ملت ها ابتدا بوسیله دولت ها به حماقت کشیده می شوند و بعد دارایی های آنها به یغما می رود. اینکه ما استقلال نداشته باشیم در واقع یعنی اینکه هیچ چیزی نداریم. نه صنعت، نه تجارت و نه فرهنگ و هنر و اندیشه و دانش داریم.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما تصریح کرد: تمام سرمایه های ما از سرمایه های مادی گرفته تا سرمایه های معنوی و انسانی به یغما می رود. آن اتفاقی که در حوزه نفت ایران در سالهای قبل از انقلاب و بویژه قبل از ملی شدن صنعت نفت در ایران افتاد حاکی از همین قضیه بود.

این کارشناس ارتباطات در مورد اینکه چه چیزهایی به استقلال کشور آسیب می زند هم گفت: این بستگی دارد در چه حوزه ای بخواهیم بحث کنیم یعنی منظور استقلال اقتصادی یا سیاسی باشد. به عنوان مثال مصرف زدگی و تجمل گرایی پاشنه آشیل استقلال اقتصادی است. این دو می تواند استقلال اقتصادی یک جامعه را از بین ببرد و زیر سؤال ببرد. عدم اعتماد به نفس و از دست رفتن ریشه های فرهنگی و حافظه تاریخی، می تواند مقدمه ای برای عدم استقلال فرهنگی باشد. به هر جهت اینکه چه مسائلی به استقلال آسیب می زند باید گفت زیربنایی ترین استقلال ها، استقلال فرهنگی و فکری است و عدم اعتماد به نفس و فراموش کردن هویت تاریخی و حافظه تاریخی و مرعوب شدن در مقابل تمدن جدید یا شیفته شدن به مظاهر تمدن غرب، اینها می تواند بر استقلال یک جامعه آسیب برساند و استقلال ما را کاملاً مخدوش کنند.

این کارشناس رسانه در مورد اینکه از دید قرآن و روایات استقلال جامعه اسلامی تا چه حد اهمیت دارد و ابعاد آن چیست هم یادآورشد: در قرآن آیات متعددی است که تأکید می کند غیر مسلمانان و کافران و مشرکان نباید هیچ گونه سلطه و نفوذی بر شخص مسلمان یا جامعه اسلامی داشته باشند. وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. غیر مسلمان نباید هیچ راه نفوذ و تسلطی بر مسلمان داشته باشد. و اینکه الاسلام يعلوا و لايعلي علیه یعنی اسلام برترین است و چیزی بالاتر از آن نیست. از لحاظ شأن و شخصیت و جایگاه مسلمان هم چنین است. مسلمان و جامعه اسلامی شایسته این نیست که غیر مسلمان بر آن تسلط پیدا کند. اولین اثر تسلط غیر مسلمانان بر جامعه مسلمان این است که اسلام به معنای واقعی آن در جامعه از بین می رود.

قائم مقام مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما عنوان کرد: همان اتفاقی که قبل از انقلاب در ایران افتاده بود یک ظاهر فریبنده ای از اسلام بود اما حقیقت اسلام نبود. آن چیزی که الان در برخی از کشورهای عرب وجود دارد این است که یک پوسته و قشری ظاهری از اسلام وجود دارد و از هویت و حقیقت اسلام خبری نیست. به جهت اینکه سلطه و نفوذ غیر مسلمانان آنها را از حقیقت اسلام تهی کرده است. همانطوری که قرآن هم می فرماید و تأکید هم می کند که یهود و نصارا از سر اسلام و مسلمین دست بر نمی دارند مگر اینکه آنها را از دین خودشان باز دارند و به دین و آئین خود یعنی یهود و نصارا حالا به ظاهر یا در واقع دربیاورند. اسلام تأکید زیادی بر استقلال فرهنگی به عنوان زیر ساخت های فکری و نرم افزاری جامعه اسلامی دارد و در مرحله بعد استقلال صنعتی و نظامی و اقتصادی را مدنظر دارد.

