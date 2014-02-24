محمد دیمه ور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توزیع اجباری پیک های نوروزی گفت: قرار نیست پیک های نوروزی به صورت اجباری در میان دانش آموزان توزیع شود.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به اجباری نبودن توزیع پیک های نوروزی، چه ضرورتی دارد که آموزش و پرورش هزینه بسیاری را برای تولید پیک های نوروزی متحمل شود، افزود: پیک های نوروزی با محتوای متفاوت در اختیار دانش اموزان قرار می گیرد اما نباید دانش آموز را اجبار به پر کردن صفحات پیک های نوروزی کرد.

به گفته دیمه ور، محتوای پیک های نوروزی با هدف تقویت دانش آموز در انشا نویسی و تشویق او به مطالعه است. بیشتر درصدد هستیم تا محتوای پیک های نوروزی جنبه تربیتی، فرهنگی و آموزشی داشته باشد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: محتوای پیک های نوروزی متمرکز روی صحبتهای رئیس جمهور در ابتدای مهر ماه است و قرار است محتوا با تاکید بر سه موضوع فرهنگ گفتگو، مهارت مطالعه و نگارش یا همان انشاء باشد.

وی با بیان اینکه برای نوروز 93 سیاستگذاری پیک‌های نوروزی از طریق وزارتخانه انجام شده و بخشنامه آن نیز به استانها اعلام شده است، ادامه داد: به تمامی استانها ابلاغ شده است که در پیک های نوروزی نباید مطالب سنگین و حجیم درسی استفاده شود و برخی از صفحات نیز به خاطره نویسی دانش آموزان برای تقویت انشا نویسی اختصاص داده شده است.