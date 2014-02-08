به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپرورتر، فیلم «کاخ های آجری» که توسط کمپانی های رلتیویتی و یوروپاکور ساخته شده است و بازسازی زبان انگلیسی فیلم اکشن معروف فرانسوی «بلوک بی 13» است، روز بیست و پنجم ماه آوریل روی پرده‌های بزرگ سینما می‌رود.

کمپانی رلتیویتی ابتدا قصد داشت فیلم علمی تخیلی «از زمین به پژواک» را در آن تاریخ به نمایش بگذارد، اما حال تاریخ اکران این فیلم را به دوم ماه جولای تغییر داده است.

پل واکر روز سی ام نوامبر 2013 و در حالیکه ماشین پورشه ای که او در آن حضور داشت به یک تیر برخورد کرد و آتش گرفت، از دنیا رفت. او فیلمبرداری فیلم «کاخ های آجری» را در ماه جولای 2013 به پایان رسانده بود. در زمان مرگش، او در حال فیلمبرداری هفتمین قسمت «سریع و خشمگین» بود و دو فیلم دیگر نیز در برنامه کاری آینده اش داشت.

به گفته کمپانی رلتیویتی، این کمپانی با همراهی یوروپاکور، درآمد اکران جهانی این فیلم را به عنوان خیریه به سازمان خیریه واکر یعنی ROWW تقدیم می کند. این سازمان خیریه با امدادرسانان اورژانس سراسر جهان برای کمک رسانی به آسیب دیدگان بلایای عظیم طبیعی همکاری می کند. واکر در روز مرگش هم در حال بازگشت از یکی از همین برنامه ها بود که به مناسبت کمک به کودکان آسیب دیده از سیل فیلیپین ترتیب داده شده بود.

در فیلم «کاخ های آجری» که داستانش در شهر دیترویت با آینده ای شوم اتفاق می افتد، واکر نقش یک پلیس مخفی را بازی می کند که وظیفه دارد به املاکی که کاخ های آجری نام دارند نفوذ کند و یک بمب نوترونی را که قرار است به زودی منفجر شود در آنجا خنثی کند.

آر.زی.ای و کاتالینا دنیس و نیز دیوید بل، متخصص پارکور که در فیلم اصلی فرانسوی نیز نقش آفرینی کرده بود، در این فیلم بازی می کنند. کامیل دلامار که تدوین گر فیلم هایی مانند «ربوده شده 2» و «ترنسپورتر 3» بود، اولین تجربه کارگردانی اش را در این فیلم انجام داده است. لوک بسون، رایان کاوانا، تاکر تولی و کریستوف لمبرت از تهیه کنندگان این فیلم هستند.

لوک بسون فیلم «بلوک بی 13» را در سال 2004 نوشت. او تهیه کنندگی این فیلم اکشن را نیز برعهده داشت، اما پیر مورل آن را کارگردانی کرده بود. او این فیلم را با تمرکز بر حرکات پارکور(هنر شهرنوردی و جابه جایی با تعامل با محیط و پریدن از موانع) در سکانس های مختلف شکل داد.