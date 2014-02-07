بازدید دبیرکل جمعیت هلال احمر از استان برف زده گیلان/ ارزیابی امدادرسانی هلال اهمر استان به حادثه دیدگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر امروز جمعه ضمن بازدید از مناطق دچار بحران برف استان بر لزوم خدمات رسانی بیشتر تاکید کرد.

مدیر عامل هلال احمر گیلان نیز در این بازدید گفت: امدادگران از ابتدای بارش برف تاکنون افزون بر 200 ماموریت امدادی برای کمک به افراد گرفتار در برف انجام دادند.

علیرضا خصوصی افزود: امدادرسانی به یک هزار و هشت دستگاه خودرو در گرفتار در برف، نجات جان سه هزار و 318 مصدوم، انتقال 134 نفر به مراکز درمانی و امدادرسانی سرپایی و خدمات حمایتی به سه هزار و 184 نفر از دیگر اقدامات هلال احمر گیلان در این مدت است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان هم گفت: توزیع بسته های غذایی برای افراد در منازل در محاصره برف و بسته های اضطراری از طریق امداد هوایی از دیگر تلاش های امدادگران در پی بارش شدید برف در استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمار 327 نجاتگر ، 150 پرسنل و 63 دستگاه خودروی آمبولانس و خودرو کمک دار و یک فروند چرخبال برای امدادرسانی در بحران برف گیلان فعال هستند.