پرواز حجاج درشیراز دو روز به تاخیر افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه تعدادی از حجاج با تماس به دفتر خبرگزاری مهر از تاخیر حدود دو روزه پروازشان خبر دادند.

این حجاج اعلام کردند که قرار بود شانزدهم از فرودگاه شیراز به سمت عربستان پرواز کنند اما پروازشان به صورت مکرر کنسل شده است.

این حجاج همچنین اعلام کردند درآخرین اعلام پرواز قرار بود امروز جمعه پرواز انجام شود که هنوز مراتب اعلام نشده است.

مدیرکل حج و زیارت: پرواز امروز انجام می شود

در این رابطه مدیرکل حج و زیارت استان فارس گفت: تاخیر این پرواز به 48 ساعت نرسیده است.

محمد آزاد گفت: پرواز دو کاروان به این شکل با تاخیر مواجه شد اما امروز جمعه این پرواز انجام خواهد شد.

وی نقص فنی را علت تاخیر در پرواز اعلام کرد و گفت: حجاج امروز پرواز خواهند کرد و مدت زمان اقامتشان نیز همان زمان پیش بینی شده قبلی خواهد بود.