بهاي نفت تا سال 2008 به 100 دلار مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بانك گلدمن ساچ، با توجه با افزايش روزافزون تقاضاي جهاني نفت خام و كاهش محتمل صادرات نفت كشورهاي توليد كننده نفت، به احتمال فراوان طي چند سال آينده بهاي جهاني نفت خام تا بشكه اي 100دلار نيز صعود خواهد كرد.

بر اساس اين گزارش، رشد بالاي اقتصادي كشورهايي همانند چين و هند و همچنين عدم افزايش توان پالايشگاهي در سراسر جهان، عوامل مربوط به بخش مصرف هستند كه بر بازار جهاني نفت و افزايش بهاي آن تاثيرگذار هستند.

از سوي ديگر،كشورهاي صادركننده نفت خام خصوصا اعضاي اوپك، هم اكنون با حداكثر توان درحال توليد نفت هستند، و سرمايه گذاري عظيمي كه نويدبخش افزايش چشمگير توليد در اين كشورها باشد، به چشم نمي خورد.

بعلاوه، مصرف داخلي كشورهاي اوپك نيز به طور روزافزوني در حال افزايش است، و با توجه به عدم افزايش توليد آنها، طي چند سال آينده بايد منتظر كاهش سهم اوپك از بازار جهاني نفت نيز باشيم.

گلدمن ساچ مي افزايد، با توجه به اينكه اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت همگي اقتصادهاي در حال توسعه هستند، اين كشورها خود نياز اساسي به انرژي دارند و مصرف انرژي آنها نيز روز به روز افزايش مي يابد.

بنابراين در طولاني مدت نبايد انتظار داشت كه سرمايه گذاريهاي جديد در بخش نفت و همچنين افزايش ظرفيت توليد نفت كشورهاي توليد كننده نفت به افزايش صادرات نفت آنها بيانجامد، چرا كه اين توليد اضافي صرف مصرف روزافزون داخلي آنها خواهد شد.

بنابراين با توجه به معادله ساده عرضه و تقاضا و با توجه به افزايش تقاضا و در خوشبينانه ترين حالت، عدم افزايش عرضه، طي چند سال آينده يعني حداكثر تا سال 2008 بهاي جهاني نفت مرز بشكه اي 100 دلار را در خواهد نورديد.