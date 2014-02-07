آمریکا در چنگ اسرائیل گرفتار شده و نتیجه آن فروپاشی خواهد بود

به گزارش مهر از هشترود ، حجت الاسلام سید سعید رشادی امام جمعه هشترود در خطبه های نماز جمعه این هفته هشترود گفت : سیاست مداران آمریکایی خود را تابع سیاست های اسرائیلی کرده اند وباید این را هم بدانند که نتیجه آن در آینده ای نزدیک تجزیه این کشور همانند شوروی خواهد بود .

وی افزود : آمریکا به خاطر صهیونیست ها و اسرائیل دست به تحریم های و تهدید های کشورهای اسلامی می زند.

خطیب جمعه هشترود گفت : دولت و ملت ما با اقتدار جلو رفته و خواهد رفت و هیچ کشوری نمی تواند پیشرفت کشور ما را بگیرد.

رشادی افزود : دهه فجر برای ملت ایران رنگ خدایی و الهی دارد و این روزها از شعائر الله است چون به خاطر خدا ملت به رهبری امام (ره) قیام کرد و به خاطر خدا تا رساندن این حکومت به دست صاحب اصلی اش این راه را ادامه خواهد داد.

وی افزود : هدف ملت ایجاد حکومت دینی و قرآنی بود و به این هدف قیام کرد و جوانان جانشان را در این راه سپر کردند و از جان گذشتند.

امام جمعه هشترود گفت : از برکات این انقلاب صدور اسلام و انقلاب به دنیا بوده است و تا قرآن و اسلام در دنیا متعالی نشود از اهدافمان دست بردار نخواهیم بود.

وی گفت : در این روزها اسلام جان تازه به خود گرفت و توجه به اسلام و قرآن زیاد شد.

رشادی در ادامه با دعوت از همه اقشار ملت ایران و مسئولان برای شرکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن گفت: شرکت در این راهپیمایی واجب است و شرکت نکردن در آن بی اعتنایی به اسلام و قرآن است.

وی گفت : دشمنان در هر راهپیمایی با دمیدن به بوق مخالف خود قصد شرکت نکردن مردم در اینچنین مراسمات را دارند اما ملت فهیم ایران اسلامی با لبیک گویی به فرامین ولی فقیه زمان تمامی نقشه های دشمنان را نقش بر آب می کنند.