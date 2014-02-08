بازنگری شیوه پژوهش محور در دوره دکتری/ اعلام ظرفیت توسط پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پذیرش دانشجوی دکتری پژوهش محور از طریق سیستم پذیرش سازمان سنجش در آزمون دکتری انجام می گیرد و باید دانشجو حتما پروژه ای را برای تحقیق داشته باشند.

وی افزود: ضمن اینکه ظرفیت پذیرش از سوی پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها به سازمان سنجش ارائه می شود و در نهایت این ظرفیت برای پذیرش دانشجویان دکتری پژوهش محور اعلام می شود اما در 2 دوره پیش مشکلاتی در این زمینه بوجود آمد.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: از همین رو مقرر شد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت علوم موضوع این شیوه پذیرش را بررسی کند و نقاط ضعف و قوت آن را مشخص کند و پس از آن به سازمان سنجش اعلام کند. سازمان سنجش نیز بر همین اساس مقررات پذیرش به شیوه پژوهش محور را در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص می کند.

وی یادآور شد: مطلع هستم که در وزارت علوم بر روی این شیوه پذیرش کار شده است و با توجه به مشکلاتی که داوطلبان ورود به این دوره با آن مواجه بودند این دوره بازنگری می شود.

خدایی افزود: در مقایسه با ظرفیت نهایی پذیرش که بیش از 11 هزار و 400 نفر بود تنها در دوره گذشته فقط حدود 170 نفر آن هم در پژوهشگاه ها پذیرفته شدند. از همین رو پس از بازنگری این شیوه پذیرش، اطلاعات تکمیلی از سوی سازمان سنجش اعلام می شود