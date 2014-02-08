هشدار آب و فاضلاب استان زنجان در مورد یخ زدگی تاسیسات آب

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پورنصرت با اشاره به اینکه عمق یخزدگی در استان زنجان ۸۰ سانتیمتر برآورد شده گفت : اگر تاسیسات آب در کمتر از ۸۰ سانتیمتر باشد، در معرض یخزدگی قرار است .
وی ادامه داد: با عایق بندی لولههایی که در معرض هوای آزاد قراردارند و استفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب نظیر قراردادن کیسههای پر از خاک اره در محفظه کنتور، استفاده از پشم شیشه ، پوشال ،پارچه ، گونی و الیاف مصنوعی از جمله راهکارهایی است که از یخ زدگی تاسیسات و کنتور محافظت می کند .
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه اگر مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قادر به اجرای روشهای فوق برای محافظت از تاسیسات خود نیستند، میتوانند شبها به صورت قطرهای شیر منزل را باز کرده و از این آبها در مصارف دیگر خود استفاده کنند.
پورنصرت اظهار داشت : سامانه ۱۲۲ این شرکت به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه راهنمائیهای لازم برای مشترکین است و ضروری است شهروندان از ریختن آب گرم بر روی کنتور و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور برای باز شدن یخ زدگی خودداری کنند.
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