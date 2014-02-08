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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۶

هشدار آب و فاضلاب استان زنجان در مورد یخ زدگی تاسیسات آب

هشدار آب و فاضلاب استان زنجان در مورد یخ زدگی تاسیسات آب

زنجان -خبرگزاری مهر : مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با توجه به کاهش شدید دما در روزهای اخیر، امکان یخ‌زدگی تاسیسات آب در استان وجود دارد، مشترکین با تمهیدات لازم از تاسیسات خود محافظت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم پورنصرت با اشاره به اینکه عمق یخ‌زدگی در استان زنجان ۸۰ سانتی‌متر برآورد شده گفت : اگر تاسیسات آب در کمتر از ۸۰ سانتی‌متر باشد، در معرض یخ‌زدگی قرار است .

وی ادامه داد: با عایق بندی لوله‌هایی که در معرض هوای آزاد قراردارند  و استفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب نظیر قراردادن کیسه‌های پر از خاک اره در محفظه کنتور، استفاده از پشم شیشه ، پوشال ،پارچه ، گونی و الیاف مصنوعی از جمله راهکارهایی است که از یخ زدگی تاسیسات و کنتور محافظت می کند .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به اینکه اگر مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان زنجان قادر به اجرای روش‌های فوق برای محافظت از تاسیسات خود نیستند، می‌توانند شب‌ها به صورت قطره‌ای شیر منزل را باز کرده و از این آب‌ها در مصارف دیگر خود استفاده کنند.

پورنصرت اظهار داشت : سامانه ۱۲۲ این شرکت به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه راهنمائی‌های لازم برای مشترکین است و ضروری است شهروندان از ریختن آب گرم بر روی کنتور و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور برای باز شدن یخ زدگی خودداری کنند.

کد مطلب 2231303

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