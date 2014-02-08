افغانستان برنامه منظمی برای درمان تالاسمی ندارد/ تعامل با ایران در بیماریهای مسری، ایدز و اعتیاد

دکتر فهیم پیغام در حاشیه سفر کارشناسان این کشور به شیراز و بازدید از مرکز درمانی بیماران تالاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت بیماری تالاسمی در این کشور، گفت: بیماران تالاسمی افغانستان به صورت پراکنده در بیمارستان های این کشور درمان می شوند، از این رو متاسفانه مراکزی که به صورت تخصصی به درمان تالاسمی بپردازند وجود ندارد و به جز مرکزی که از سوی یک سازمان مردم نهاد اداره می شود دیگر در افغانستان برنامه منظمی برای این منظور پیش بینی نشده است.

دکتر فهیم پیغام با اعلام اینکه آمار دقیقی از میزان تالاسمی در افغانستان درمیان نیست، خاطرنشان کرد: تنها ارقامی که نزد بانک خون افغانستان وجود دارد در حدود 500 نمونه از این بیماری است، لذا این ارقامی که اعلام می شود متغیر است و دقیق نیست.

وی از تدوین استراتژی برای پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی در این کشور خبر داد و گفت: در طرحی که از سال 2010 میلادی در خصوص بیماری های غیر واگیر تدوین شد برنامه هایی نیز برای این کار در نظر گرفته شد تا از میزان این تولدها کاسته شود.

در بیماری های مسری، ایدز و اعتیاد با ایران تعامل داریم

پیغام تعامل میان وزارتخانه های بهداشت ایران و افغانستان را مورد تاکید قرار داد و گفت: از سال 2006 میلادی که وزارت صحت عمومی افغانستان به تعامل با دیگر کشورها پرداخت گام های بلندی به این خاطر برداشته که به وِیژه در بیماری های مسری، ایدز و اعتیاد با ایران همکاری دارد و بسیار خوب نتیجه داده است.

وی با اشاره به اینکه از سال 2007 تاکنون در زمینه های مبارزه با اعتیاد و بیماری ایدز سمینارهای مشترکی میان دوکشور برگزار شده، افزود: پیوندهای فرهنگی دوکشور باعث شده ما از تجربیات راهگشای ایران در این باره بسیار بهره ببریم.

مدیر بیماری های غیرواگیر وزارت صحت عامه افغانستان در پایان خواستار گسترش همکاری های ایران و کشور متبوع خود شد و گفت: ما خواستار افزایش این همکاری ها با بخش های خصوصی هم هستیم تا با هماهنگی دو وزارتخانه در آینده بهتر در زمینه بهداشت کار صورت گیرد.