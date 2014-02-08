مساوی در شهرآورد به سود هیچ تیمی نبود/ سپاهان موقعیت داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی جذابی برای هر 2 تیم بود و ذوب‌آهن و سپاهان در این بازی موقعیت‌های زیادی داشتند اما موقعیت‌های ما بیشتر بود.

وی افزود: ما از موقعیت‌های خود در این بازی استفاده کرده و توانستیم بازی را با یک گل ببریم اما باید بگویم این مسابقه درگیرانه و تاکتیکی بود و نکات فنی داشت.

هافبک سپاهان پیرامون حساسیت این بازی تصریح کرد: تیم ما به خاطر هواداران بیشتری که دارد، حساسیت بیشتری روی این بازی داشت اما در نهایت به پیروزی رسید.

وی افزود: در این بازی مساوی به درد هیچ یک نمی‌خورد و ما و ذوب‌آهن فقط برد می‌خواستیم و خدا را شکر گل کرده و توانستیم در کورس بمانیم.

کریمی پیرامون آینده تیمش گفت: هدف ما این است که در 4 بازی از همه فرصت‌ها استفاده کنیم و امیدوارم رقیبان امتیاز بگیرند و به صدر برسم.

وی ادامه داد: رقیبان ما با هم بازی دارند و امتیاز از دست می‌دهند، البته ما بازی‌های خود را می‌بریم و کاری به رقیبان نداریم.