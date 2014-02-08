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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۴

تبریزی پس از شکست ذوب‌آهن:

توپ‌های ذوب‌آهن وارد گل نمی‌شود/ حساسیت شهرآورد اصفهان به اندازه سرخابی‌ها نیست

توپ‌های ذوب‌آهن وارد گل نمی‌شود/ حساسیت شهرآورد اصفهان به اندازه سرخابی‌ها نیست

اصفهان – خبرگزاری مهر: مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: متاسفانه توپ‌های ذوب‌آهن وارد دروازه نمی‌شود و دلیل شکست‌های ما در بازی‌های اخیر نیز همین مسئله است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تبریزی شامگاه جمعه پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: این بازی مسابقه خوبی بود و ما مثل بازی قبل خوب کار کردیم اما توپ‌هایمان در این دیدار نیز گل نشد.

وی پیرامون دومین شکست تیمش در شهرآورد اصفهان طی یک فصل افزود: شما دیدید که در در دربی رفت نیز سر یک شروع مجدد کاشته از ابراهیمی گل خوردیم و این بازی نیز در آن صحنه نظم تیمی را از دست دادیم و گل خوردیم.

مهاجم تیم ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: در این دیدار دو تیم برای سه امتیاز بودند اما توپ‌های آنها به گل رفت اما متاسفانه توپ‌های ما به گل نرفت.

وی در مقایسه این شهرآورد با شهرآورد سرخابی‌ها گفت: داربی تهران با همه داربی‌ها فرق دارد و این داربی نیز حساس است اما نسبت به شهرآورد استقلال و پرسپولیس حساس نیست.

تبریزی ادامه داد: ذوب‌آهن تیم خوبی است و خوب بازی می‌کند اما باید توپ‌های آن به گل رود؛ ما باید در دیدارهای آینده بازی‌های خانگی را ببریم و در بازی‌های بیرونی نیز امتیاز بگیریم تا خیال همه راحت شود.

کد مطلب 2231338

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