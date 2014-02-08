به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تبریزی شامگاه جمعه پس از شکست تیمش مقابل سپاهان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: این بازی مسابقه خوبی بود و ما مثل بازی قبل خوب کار کردیم اما توپهایمان در این دیدار نیز گل نشد.
وی پیرامون دومین شکست تیمش در شهرآورد اصفهان طی یک فصل افزود: شما دیدید که در در دربی رفت نیز سر یک شروع مجدد کاشته از ابراهیمی گل خوردیم و این بازی نیز در آن صحنه نظم تیمی را از دست دادیم و گل خوردیم.
مهاجم تیم ذوبآهن اصفهان بیان داشت: در این دیدار دو تیم برای سه امتیاز بودند اما توپهای آنها به گل رفت اما متاسفانه توپهای ما به گل نرفت.
وی در مقایسه این شهرآورد با شهرآورد سرخابیها گفت: داربی تهران با همه داربیها فرق دارد و این داربی نیز حساس است اما نسبت به شهرآورد استقلال و پرسپولیس حساس نیست.
تبریزی ادامه داد: ذوبآهن تیم خوبی است و خوب بازی میکند اما باید توپهای آن به گل رود؛ ما باید در دیدارهای آینده بازیهای خانگی را ببریم و در بازیهای بیرونی نیز امتیاز بگیریم تا خیال همه راحت شود.
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