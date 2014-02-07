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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۳:۲۲

هفته بیست و سوم لالیگا؛

اسپانیول 10 نفره مقابل گرانادا پیروز شد

اسپانیول 10 نفره مقابل گرانادا پیروز شد

هفته بیست و سوم رقابتهای لالیگا جمعه شب با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن اسپانیول در خانه خود گرانادا را از پیش رو برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اسپانیول در حضور بیش از 14 هزار تماشاگر ورزشگاه اختصاصی خود با نتیجه یک بر صفر از سد گرانادا گذشت. تک گل این دیدار را هکتور مورنو در دقیقه 79 برای اسپانیول به ثمر رساند.

اسپانیول از دقیقه 30 با اخراج ویکتور آلوارز 10 نفره به بازی ادامه می داد. در ادامه رقابتهای این هفته شنبه شب 4 دیدار دیگر برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:

والنسیا – رئال بتیس

رایووایکانو – مالاگا

رئال مادرید – ویارئال

آلمریا – اتلتیکومادرید

جدول رده بندی:
1- اتلتیکومادرید 57 امتیاز
2- بارسلونا 54 امتیاز
3- رئال مادرید 54 امتیاز
اتلتیک بیلبائو 43 امتیاز
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18- وایادولید 20 امتیاز
19- رایووایکانو 17 امتیاز
20- رئال بتیس 14 امتیاز

کد مطلب 2231343

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