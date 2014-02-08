چشم انتظاري مردم ارومیه براي شنیدين سوت قطار/ تخصيص اعتبار تنها راهكار

به گزارش خبرنگار مهر،‌ طرح ملی راه آهن ارومیه - مراغه به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه بنا به دستور علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور در جریان سفر به آذربایجان غربی تا سال 92 باید به اتمام مي رسيد، ولی تاکنون بعد از گذشت 12 سال از آغاز عملیات اجرایی، تنها قطعه اول و دوم راه آهن از مراغه تا مهاباد به بهره برداری رسیده است.

این در حالیست که طرح بعنوان فاز یک پروژه ملی راه آهن مراغه به ارومیه بر اساس وعده های محققق نشده مسئولان باید در سال 88 به اتمام می رسید. ولی با گذشت 4 سال از وعده اتمام کلی طرح، مردم شاهد محقق شدن وعده افتتاح ایستگاه میاندوآب شدند، قطعات دیگر این طرح از جمله ایستگاه مهاباد نیز که مقرر بود هفته دولت امسال افتتاح شود آماده بهره برداری نشد، تا بار دیگر وعده های مسئولان در خصوص این طرح رنگ واقعیت نگیرد.

کمبود اعتبار و همکاری نکردن برخی سازمانها در اجرای پروژه راه آهن مراغه - ارومیه در تملک و آزادسازی اراضی طی سالهای گذشته و هزاران مسایل و مشکلات موجه و غیر موجه پیش روی این طرح قرار دارد که با وجود اولتیماتوم های مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر خلع ید از پیمانکاران کم کار و بازدیدهای دوره ای مرتب از قطعات مختلف طرح نیز نتوانسته به اجرای آن شتاب دهد.

صادقی: بهره برداری از قطعه سوم راه آهن تا پایان سال 91

احمد صادقی معاون وقت وزير راه وشهرسازي 18 شهریور ماه سال گذشته در بازدید از مراحل اجرای طرح راه آهن مراغه – ارومیه در حوزه شهرستان نقده با انتقاد از عقب ماندن مراحل اجرایی این طرح در مسیر مهاباد - نقده از برنامه زمانبندی گفت: لازم است پیمانکار طرح با افزایش ماشین آلات و مدیریت صحیح زمان در تسریع اتمام این مسیر 45 کیلومتری بکوشد.

وی با اشاره به قرار گرفتن طرح راه آهن مراغه – ارومیه در جرگه طرح های مهر ماندگار گفت بود،‌ عملیات اجرایی این طرح در مسیر مهاباد - نقده باید تا پایان سال به اتمام برسد وي سال 92 هم در حال اتمام بوده ولي خبري از اتمام ايستگاه راه آهن نقده نيست.

همکاری نکردن برخی سازمانها در اجرای پروژه راه آهن مراغه - ارومیه در تملک و آزادسازی اراضی طی سالهای گذشته و هزاران مسایل و مشکلات موجه و غیر موجه زیادی پیش روی در حالی مطرح می شود که خلف وعده ها برای سرانجام رسیدن این طرح ملی همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین اظهار نظر مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ایستگاه نقده در صورت تامین اعتبار تا پایان سال و ایستگاه ارومیه نیز سه ماهه اول سال 93 آماده بهره برداری می شود این در حالی است که رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل آذربایجان غربی با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات تحقق این وعده را غیرممکن می داند.

نکته قابل تامل اینکه علاوه بر مشکل اعتباری و تاخیر در روند اجرای طرح ملی راه آهن مراغه – ارومیه علاوه بر تناقض در روند اجرای این طرح وعده هایی است از سوی مقامات کشوری و استانی که هر سال تمدید می شود.

بی توجهی برخی مسئولان به ضرورت توسعه راه های استان به ویژه خط راه آهن مراغه – ارومیه و نیز اتمام طرح های نیمه تمام این حوزه از سالهای گذشته تاکنون نه تنها موجب عقب ماندگی در اقتصاد استان می شود بلکه سبب مشكلات فراوانی برای شهروندان از جمله سلب آسایش و تصادفات و ... نیز می شود.

تخصیص کند اعتبار روند اجرای راه آهن مراغه – ارومیه را با مشکل مواجه کرده

رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل آذربایجان غربی کمبود اعتبار به همراه حل مشکل معارض ملکی در برخی از قطعات را از عوامل اصلی تاخیر در روند اجرای طرح ملی راه آهن مراغه ارومیه اعلام کرد.

هوشنگ آقا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با وجود ترزیق کم اعتبارات طرح در حال اجراست اظهار داشت: طرح ملی راه آهن مراغه – ارومیه هم اکنون در حالت کلی از 76.5 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی با اشاره به قدمت بالای آغاز به کار این طرح ملی گفت: این طرح در سال 80 کلنگ زنی شده ولی تا سال 85 الی 86 اعتبار مناسبی برای آن تزریق نشده بود و روند کار تقریبا تعطیل بود ولی از سال 86 به بعد با پیگیری مسئولان و اختصاص اعتبار روند آن به صورت مشخص آغاز شده است.

آقامحمدی عدم تزریق به موقع و کم بودن اعتبار به همراه عدم همکاری برخی از اهالی منطقه برای آزاد سازی را مهمترین دلیل خلف وعده و تاخیر در روند اجرای پروژه دانست و افزود: این در حالی است که به دلیل مشکل کمبود اعتبار هم اکنون نزدیک 40 میلیارد ریال از این پروژه به اهالی منطقه بدهکار هستیم.

وی با اشاره به رایزنی با وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت هر چه سریعتر این بدهی به مردم گفت: پرداخت کامل و به موقع این بدهی مردم کاری زمانبر است ولی متاسفانه مردم در این زمینه تعجیل داشته و همکاری لازم را ندارند.

افتتاح ايستگاه اروميه رونق ايستگاههاي 5 گانه را بدنبال خواهد داشت

این اظهارات در حالی مطرح می شود که مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مناسب اجرای طرح گفت: در صورت تامین اعتبار ایستگاه نقده تا پایان سال و ایستگاه ارومیه نیز در سه ماهه سال 93 آماده بهره برداری می شود.

اظهاراتی که آقامحمدی آن را رد کرده و می گوید با توجه به روند تخصیص این اعتبارات این وعده ها عملی نخواهد شد،‌موضوعي كه با توجه به قرار گرفتن در ماههاي پاياني سال 92 هنوز محقق نشده و مسئولان تنها حدود يك ماه براي تحقق وعده هاي خود زمان دارند.

تعطيلي ايستگاه مياندوآب به دليل كمبود مسافر و عدم استقبال مردم از سفر در اين ايستگاه موضوعي است كه هنوز سايه سنگين آن از سر اين ايستگاه و ايستگاه مهاباد كنار نرفته و تا عدم افتتاح و بهره برداري از ايستگاه اروميه اين نگراني هميشه وجود خواهد داشت.

اعتبار لازم برای تکمیل طرح راه آهن ارومیه_مراغه وجود ندارد

معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در آخرين نشست خبري خود با اعلام اينكه برای تکمیل احداث راه آهن ارومیه- مراغه اعتبار کافی نداریم،‌ افزود:‌ طرح راه آهن ارومیه- مراغه تا مهاباد تکمیل و ریل گذاری شده و چند ایستگاه نیز برای این پروژه احداث شده ولی متاسفانه اعتبار مناسبی برای تکمیل این پروژه وجود ندارد.

هادي بهادري با بیان اینکه این طرح به عنوان یکی از طرح های زیر بنایی حمل و نقل ریلی در شمال غرب کشور به شمار می رود، اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن آذربایجان غربی و اینکه دروازه ای به سوی اروپا محسوب می شود و از قابلیت های صادراتی بی نظیری برخوردار است، تکمیل پروژه راه آهن از ضروریات توسعه منطقه و کشور به شمار می رود.

توزيع ناعادلانه اعتبارات در وزارت راه و شهرسازي

نماینده مردم ارومیه در مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از توزیع ناعادلانه اعتبارات در وزارت راه و شهرسازی، گفت: توزیع ناعادلانه اعتبارات عمرانی و سوءمدیریت‌ها سبب شده است که پروژه راه‌آهن ارومیه - مراغه ناتمام بماند.

نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با یادآوری اینکه عملیات اجرایی و کلنگ زنی راه آهن شیراز- اصفهان و مراغه –ارومیه دریک تاریخ و به صورت همزمان 12 سال پیش آغاز شده است، ادامه داد: با وجود اینکه طول مسیر راه آهن مراغه- ارومیه یک سوم راه آهن شیراز اصفهان است، متاسفانه به دلیل توزیع ناعادلانه اعتبارات و نبود مسئول وظیفه شناس در وزارت راه و شهرسازی راه آهن آذربایجان غربی هنوز تکمیل و بهره برداری نشده است.

وي با تاکید بر اینکه جاده و مسیر راه آهن مراغه-ارومیه مسطح است و مثل مسیر شیراز-اصفهان کوه و دره ندارد، اظهار داشت: طول مسیر راه آهن آذربایجان غربی 184 کیلومتر یعنی یک سوم مسیر 524 کیلومتری شیراز-اصفهان است به دلیل تزریق نشدن اعتبارات لازم و سو مدیریت وزارت راه و شهرسازی هنوز به پایان نرسیده است.

ساخت راه آهن ارومیه – ترکیه فقط یک شعار و حرف است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه بر لزوم تسریع در ساخت راه آهن بین المللی ارومیه به ترکیه تاکید کرد و گفت: آذربایجان غربی تنها استانی است که از طریق ترکیه به اروپا وصل می شود بنابراین با ساخت راه آهن ارومیه به ترکیه تردد ها و تبادلات بین ایران و اروپا با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

قاضی پور تصریح کرد: متاسفانه ساخت راه آهن بین المللی ارومیه – ترکیه با وجود تمام محاسنی که دارد در حد شعار و حرف باقیمانده است و حتی کلنگ آن هم زده نشده است.

نمانیده ارومیه در مجلس با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی تنها استانی است که یک متر اتوبان و تونل ندارد، تاکید کرد: راه ارومیه به مهاباد، ارومیه به مرز ترکیه و ارومیه به تبریز قتلگاه مردم است و روزی نیست که تصادف و حادثه نداشته باشد.