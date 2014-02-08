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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۵۴

همایش یک روزه ولایت فقیه در اصفهان برگزار می‌شود

همایش یک روزه ولایت فقیه در اصفهان برگزار می‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: اولین همایش بزرگ ولایت فقیه با حضور دکتر علی غلامی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش از ساعت 7 صبح تا ساعت 18 بعد از ظهر روز جمعه بیست وپنجم بهمن ماه به صورت کارگاهی  برگزار می‌ شود و در آن  به بررسی وتحلیل مبانی ،تاریخچه وشبهات اصل ولایت فقیه وربط ونسبت نظریه ولایت فقیه در حکومت اسلامی  پرداخته می شود.

در این همایش عناوینی چون ضرورت عقلي نياز به حكومت در جامعه ، عدم جدايي دين از سياست، آيات دال بر حكومت پيامبر و امام، دلايل عقلی و نقلی ضرورت ولايت فقيه و... به بحث وبررسی گذاشته خواهد شد.

علاقه مندان برای ثبت نام قطعی در این همایش ودریافت کارت ورود به جلسه می توانند تا تاریخ 21/11/92 با مراجعه حضوری به دبیرخانه مجمع بینش مطهر به آدرس اصفهان،خیابان کاشانی،کوچه روضاتیان(محله چهارسوق)،مجموعه شهراسلامی،دبیرخانه بینش مطهر استان اصفهان اقدام نمایند.

 

کد مطلب 2231349

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