42 پروژه شرکت توزیع برق در کرمانشاه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علیمراد مرادی روز شنبه و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 42 پروژه مذکور در سه بخش برق رسانی به روستاها، اصلاح و نوسازی شبکه های شهری و تامین برق پروژه های مسکن مهر بوده است.

وی همچنین در تشریح بخش های افتتاحی اظهار داشت: در ایام الله دهه فجر شاهد برق رسانی به پنج روستا با جمعیتی بالغ بر 10 خانوار بودیم، ضمن اینکه تکخوانی کردن کنتور 700 روستا از دیگر اقدام صورت گرفته در بخش برق روستایی است که می توان به آن اشاره کرد.

مرادی همچنین از اصلاح و نوسازی 250 کیلومتر از شبکه برق رسانی شهرستان های کرمانشاه، جوانرود، هرسین و کنگاور که دچار فرسودگی شده بودند، خبر داد.

مدیرکل شرکت توزیع برق استان، یادآور شد: در ایام الله دهه فجر کار برق رسانی به 10 هزار و 700 واحد از منازل مسکن مهر که 30 پروژه را شامل می شد، انجام و همشهریان محترم ساکن در این منازل از نعمت برق برخوردار شدند.

مرادی یادآور شد: در هخمین ایام شاهد احداث روشنایی 16 کیلومتر از روشنایی معابر سطح استان و از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری خبر داد.