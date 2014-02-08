16 پروژه عمرانی در شهر ویس در دست اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار آصف روز گذشته در جریان بازدید خبرنگاران از شهر ویس اظهار کرد: کار در شهرداری را در ابتدا کار با حجم بالای مشکلات شروع کردیم و با عقب ماندگی های زیادی رو به رو بودیم. پروژه های عمرانی در این شهر فعال نبوده و عملا می توان گفت که از کار افتاده بودند نزدیک به شش ماه حقوق کارکنان شهرداری و پیمانکاری پرداخت نشده بود که در قالب 110کارگر و مبلغ یک میلیارد تومان بود ولی اکنون به آنان پرداخت شد. از نظر بهداشتی نیز فراموش شده بود و حتی از ساده ترین امکانات از جمله پرچم هایی که در ورودی شهر نصب میکنند محروم بود.



وی افزود: ما با همکاری با اعضای شورا و مسئولین و با یک روحیه جهادی شروع به کار کردیم ابتدا به نظافت عمومی پرداختیم و وضع را تا حدودی بهتر کردیم سپس با تلاش گسترده کارشناسان برنامه هایی را که در جهت توسعه شهر برنامه ریزی شده بود به سه قسمت کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، تقسیم کردیم و در جهت مطالعه، بررسی و عملی کردن آن ها برآمدیم.



آصف عنوان کرد: نیازهای شهری مردم در جدول اولویت بندی قرار داده شد و در جهت بهبود وضعیت به صورت گام به گام شروع به انجام برنامه ها کردیم. خیابان ها آسفالت شد، فضا های سبز و پارک ها را در شهر ساخته شد وسعی کردیم مردم را به آنچه استحقاق آن را دارند نزدیک کنیم.



شهردار ویس ادامه داد: پروژه های عمرانی به صورت گسترده در تمام نقاط شهر فعال و مشغول به کار هستند این طرح ها شامل ادامه دادن پارک بصیرت از ورودی شهر به طول پنج کیلومتر و گسترش پارک جنگلی از عرض 60 متر فعلی به حدود هفت هکتار و افزایش سرانه فضا برای مردم شهر ویس و همچنین طرح احداث یک پارک جنگلی خانوادگی که به زودی در این شهر اجرا خواهند شد.



وی بیان کرد: پروژه آسفالت، جدول گذاری و مجهز کردن دو منطقه کوی فاطمیه و محمدیه به وسایل شهری نیز در حال انجام است و کوی اهل بیت نیز مناقصه آن انجام شده و تا پایان سال موضوع آن حل خواهد شد.



آصف خاطر نشان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان سال و نهایتا مرداد ماه سال آینده حجم بزرگی از مشکلات معابر شهری حل خواهد شد که در همین راستا برای آسفالت کردن معابر به غیر از کف پوش مبلغ 700 میلیون تومان از اعتبارات استانی بودجه تخصیص داده شده است.



شهردار ویس عنوان کرد: در حال حاضر 16 پروژه عمرانی با مشارکت نیروگاه رامین و تخصیص میزان دو میلیارد تومان در دست اجرا هستند. در خصوص ورودی شهر نیز این مسئله به مناقصه گذاشته شده است و تا هفته آینده نیز پیمانکار این بخش مشخص خواهد شد.



وی افزود: برنامه بعدی آیلند کردن یا نصب پایه های روشنایی برای اتوبان ها به منظور دادن وضعیت بهتر و جلوه شهری به ویس است که در صورت انجام این پروژه سطح امنیت نیز در این مناطق به شکل بهتری تامین خواهد شد که برای این طرح 600 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شده است.



آصف خاطرنشان کرد: 15 پروژه عمرانی از این پروژه ها شامل فضای سبز و پروژه های رفاهی شروع شده و تا پایان مرداد سال 93 تکمیل خواهند شد.



شهردار ویس در خصوص تعامل شهرداری و شورا گفت: ما اگر یک فعالیت جهادی داشته باشیم و اعضا شورا هم صدا و در کنار یکدیگر فعالیت کنند و در تمام مسیر کمک همدیگر باشند می توانیم بسیاری از کارهایی را که شهرداری های قبل نتوانسته اند انجام دهند به پایان برسانیم و اینکه ما توانستیم تا اکنون این موفقیت ها را کسب و در جهت آبادانی شهر ویس گام برداریم همین بوده است.



وی اظهار کرد: طرح مطالعاتی بعدی مهمی را که در برنامه داریم احداث یک زیر گذر در منطقه ویس است که اگر این طرح انجام شود دو منطقه بزرگ شرق و غرب را به هم وصل خواهد کرد و یک طرح تفصیلی و جامعی برای شهر ویس خواهد بود. همچنین با ملحق شدن شرق جاده به شهر ویس از حجم ترافیک کم خواهد شد و می تواند در جهت رونق اقتصادی این شهر نیز تأثیر به سزایی داشته باشد. پیش بینی شهرداری این است که احداث چنین زیر گذری 15 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و ما در سفر اخیر ریاست جمهوری این موضوع را از هیئت دولت خواستار شدیم و یک خیر نیز وعده 100 میلیون تومان کمک مالی برای این پروژه را به شهرداری ویس داده است.



آصف در خصوص طرحهای در دست مطالعه شهرداری ادامه داد: شهرستان باوی با توجه به موقعیت خاصی که دارد نیاز به ساخت یک پارک ساحلی با مساحت پنج و نیم هزار هکتار را دارد که در صورت احداث این پارک یک نوار ترددی را برابر رودخانه کارون خواهیم داشت.



شهردار ویس خاطر نشان کرد: نیروگاه رامین را باید به عنوان یک موقعیت و منبع مالی ببینیم و با وادار کردن آنان به پرداخت عوارض عمومی موقعیت شهر خود را بهبود ببخشیم زیرا اعتقاد شهرداری ویس بر این است که مردم این شهر استحقاق داشتن شهری آباد را دارند.



وی افزود: در خصوص عبور و مرور مردم شهر ویس طبق قانون شهرهای با جمعیت زیر 100 هزار نفر اجازه داشتن ترمینال و تاکسیرانی را به طور مستقل ندارند اما با تدبیر و ساماندهی هایی که صورت گرفت این مشکل نیز برطرف شد.



آصف بیان کرد: شهرداری ویس در درجه بندی شهرداری ها درجه سوم را دارا است اما ما این وعده را به مردم ویس خواهیم داد که معدل شهرداری خود را تا سال آینده به پنج برسانیم.



شهردار ویس تصریح کرد: فاضلاب شهری در مرحله فروش اوراق مشارکت قرار دارد و به زودی نیز اجرا شده و مشکل آب های سطحی نیز برطرف خواهد شد.



وی عنوان کرد: زباله های شهر ویس که به مقدار روزانه دو تن است وضعیت مطلوبی ندارد و در منطقه ایی به نام سفیره با زباله های اهواز دفع می شوند و بخش خصوصی اگر بخواهد برای بازیافت این زباله ها وارد عمل بشود شهرداری ویس استقبال خواهد کرد.