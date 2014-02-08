تهران میزبان چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بابک شریف کاشانی با بیان اینکه کنگره پیش رو با رویکرد و نگاهی ویژه به مبحث نارسایی قلب برگزار می گردد، به اعلام محورهای برگزاری کنگره پرداخت و اظهارداشت: پیوند قلب، فشارخون و نارسایی قلب از جمله محورهای اصلی برگزاری این کنگره است.

دبیر اجرایی کنگره همچنین به تبیین اهداف مورد نظر از برگزاری کنگره پرداخت و گفت: این کنگره با هدف ارایه جدیدترین مطالب برای پزشکانی که در این رشته فعالیت دارند، ایجاد ارتباط مناسب با گروههای همسو در کشورهای منطقه و معرفی دستاوردهای کشورمان به مهمانان خارجی برگزار می گردد.

رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری از برگزاری سه کارگاه تخصصی با موضوعات اکوی سه بعدی قلب، الکتروفیژیولوژی و روش عملی ترک سیگار در حاشیه کنگره خبر داد و افزود: طبق روال سنوات گذشته در کنار برنامه علمی کنگره نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی با حضور شرکتهای فعال این بخش در مرکز همایشهای بین المللی شهید بهشتی پرپا خواهد شد.

دبیر اجرایی چهارمین کنگره بین المللی نارسایی قلب ایران، با اشاره به حضور بیش از 15 نفر از اساتید مطرح و صاحب نام به عنوان سخنران در این کنگره ، گفت: گروه قلب عروق و مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت علمی انجمن جهانی نارسایی قلب و انجمن نارسایی قلب کشور ترکیه برگزار کننده این کنگره هستند و با توجه به سوابق موفق علمی برگزاری کنگره در دوره های گذشته و استقبال گسترده همکاران از این رویداد علمی، این کنگره نیز دارای حداکثر امتیاز بازآموزی خواهد بود.