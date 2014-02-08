به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست كه در فضایی صمیمی و در محل روزنامه کسب و کار برگزار شد، مدیران مسئول اغلب روزنامه‌های غیردولتی حضور داشتند و محمد علی وکیلی رئیس انجمن به نمایندگی از اعضای هیات مدیره جدید، گزارشی از روند فعالیت‌ها و برنامه‌های انجمن ارائه داد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، در این نشست از آخرین طرح‌ها و برنامه‌های معاونت در حوزه مطبوعات خبر داد و از اعضای انجمن خواست به طور شفاف و صریح موانع اصلی بر سر راه رشد و توسعه كسب و كار خود را به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد گزارش دهند تا بتوان به صورت عملیاتی برای حل مشكلات مطبوعات اقدام كرد.

حسین انتظامی ضمن اعلام حمایت از طرح‌های خلاقانه و كاربردی انجمن، بر ارتباط و تعامل بیشتر با نشریات برای اجرای طرح های معاونت تاكید كرد.

همچنین در نشست انجمن صنفی روزنامه‌های غیردولتی موارد زیادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه وضعیت پرداخت مالیات توسط روزنامه، بررسی وضعیت كاهش سهمیه طرح ترافیك روزنامه‌ها از سوی شهرداری و نحوه جدید تخصیص سهیمه، توزیع هدفمند روزنامه‌ها، نقش طرح اشتراك نیم بهای مطبوعات در بهبود سرانه مطالعه و افزایش ضریب نفوذ مطبوعات در میان مردم، برگزاری نمایشگاه مطبوعات و ایجاد تیمی برای بررسی جشنواره كسب و كار مطبوعات با حضور صنایع جانبی مثل چاپ، كاغذ، توزیع و...، فرایند شكل‌گیری كمیته‌های تخصصی انجمن صنفی، معرفی نمایندگان انجمن در نهادها و سازمانها، بررسی چگونگی حضور نماینده انجمن در هیئت منصفه نظارت بر مطبوعات، از مهمترین این مسائل بود.

در این نشست مدیران مسئول روزنامه‌ها و نشریات ابتكار، اعتماد، كسب و كار، جهان صنعت، صبح اقتصاد، فرهیختگان، عصر اقتصاد، راه مردم، همبستگی، مردم‌سالاری، كار و كارگر، سیاست روز، گل، جهان اقتصاد، عصر آزادی، كائنات، شوت ورزشی، مناقصه، مزایده و... حضور داشتند.