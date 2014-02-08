برگزاری جشن فارغ التحصیلی 75 دانش آموخته دانشگاه آزاد پرند/ فارغ التحصيلی 8500 دانشجو تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز و در ایام سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، مراسم جشن فارغ التحصیلی 75 نفر از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در رشته های مختلف مقطع کارشناسی در چهارمین جشن فارغ التحصیلی این واحد با حضور رئيس دانشگاه، معاونان، مدیران و جمعی از اساتید، كاركنان، دانش آموختگان و خانواده دانشجویان در سالن اجتماعات علامه طباطبائي دانشكده فناوري اطلاعات دانشگاه برگزار شد.



رئيس دانشگاه آزاد اسلامی پرند در این مراسم با تبریک به دانش آموختگان و خانواده های آنها، دانشگاه آزاد اسلامی را يكي از مهمترين افتخارات و دستاوردهاي مهم پس از انقلاب بر شمرد كه سهم بسزايي در عرصه هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پ‍‍ژوهشي داشته است.



فارغ التحصیلان باید به مقاطع بالاتر چشم بدوزند



محمد قمي با اشاره به آيه شريفه "فاذا فرغت فانصب"،"چون فارغ شديد به كار ديگري بپردازيد" گفت: فارغ التحصیلی، فراغت کامل از تحصیل نيست بلکه شروع مرحله ای ديگر از زندگي است، دانش آموختگان همواره بايد در كسب علم كوشا باشند و خدمت به مردم و جامعه هدف اصلي آنان باشد و در علم اندوزی به همین جایگاه بسنده نکنند.



وي با تاکید بر اینکه فارغ التحصیلان باید به مقاطع بالاتر چشم بدوزند، اظهار داشت: علم را پایانی نیست، همان گونه که پيامبر عظيم الشأن اسلام مي فرمايند"زگهواره تا گور دانش بجوي" و شما جوانان تحصیل کرده امیدهای امروز و آینده کشور هستید.



رئیس واحد پرند خطاب به فارغ التحصیلان با بیان اینکه جامعه به دستاوردهای شما نيازمند است، اضافه کرد: اين خود مرهون مجاهدت و ايثار بندگان مخلص خداست كه در دوران انقلاب و جنگ تحميلي جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند و از اهداف و آرمانهاي مقدس نظام جمهوري اسلامي دفاع كردند.



بيش از 8500 دانشجو از واحد پرند فارغ التحصيل شده اند



معاون دانشجويي واحد پرند نیز با تبريك و خيرمقدم به دانش آموختگان، گزارشي مختصر از فعاليتهاي كانون فارغ التحصيلان واحد ارائه کرد و گفت: اداره فارغ التحصيلان از سال 85 رسماً شروع به كار كرد و تاكنون بيش از 8500 دانشجو از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.



اصغر دريغ با بیان اینکه اين چهارمين مراسم دانش آموختگي است كه از ابتدا تاكنون در اين واحد دانشگاهي برگزار شده افزود: هدف دانشگاه آزاد اسلامي بالا بردن سطح فرهنگ جامعه است و دانش آموختگان مي توانند با مطالعه همه جانبه واعتماد به نفس با توجه به رشته تخصصي خود مفيد و مؤثر واقع شوند.