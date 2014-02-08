به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا یکشنبه با برگزاری 12 دیدار پیگیری می‌شود که در گروه "الف" و در هفته‌ای که فولاد یزد استراحت دارد، صدرنشینان با تیم‌های میانه جدول رقابت حساسی را برگزار می‌کنند، تیم‌هایی که در صورت پیروزی برابر سه تیم بالای جدول، به جمع مدعیان اضافه خواهند شد.

یکی از این دیدارها، بازی شهرداری بندعباس با پدیده صدرنشین است. شهرداری‌ها که تنها 3 امتیاز با رده چهارم فاصله دارند، در صورت پیروزی در این بازی به مدعیان این گروه نزدیک‌تر می‌شوند. پدیده مشهد هم که در خطر از دست دادن صدر قرار دارد، در صورت تساوی یا شکست در این مسابقه، ممکن است هفته جاری را با سقوط به رده‌های دوم و یا سوم به پایان برسانند، به همین دلیل باید میدان سخت بندرعباس را با پیروزی پشت سر بگذارد.

سیاه جامگان رده دومی هم در خانه میزبان گل‌گهر است، تیمی که در نیم فصل دوم عملکرد خوبی نداشت و امروز در رده ششم قرار دارد. سیاه جامگان برای رسیدن به صدر باید در این بازی پیروز شده و منتظر ناکامی پدیده باشد، هرچند گل‌گهر نیز برای بازگشت به روزهای خوبی گذشته و بالابردن شانس خود برای صعود به لیگ برتر، نیاز به پیروزی در این بازی دارد. قطعا تساوی در این مسابقه به ضرر دو تیم و به سود دیگر مدعیان خواهد بود.

در سومین دیدار جذاب این هفته، نیروی زمینی میزبان نساجی مازندران است. نیروی زمینی برای نزدیک شدن به مدعیان به پیروزی در این بازی نیاز دارد اما نساجی مازندران برای حفظ جایگاه سوم و رسیدن به صدر جدول به پیروزی در این مسابقه نیازمند است. در صورت شکست دو تیم پدیده و سیاه‌جامگان، نساجی با پیروزی در این بازی می‌تواند صدرجدول را از آن خود کند.

گیتی پسند اصفهان - صنعت نفت آبادان؛ هم دیگر بازی مهم این هفته است. صنعتی‌ها که به خاطر تساوی خانگی هفته گذشته، همچنان در رده چهارم باقی مانده‌اند، در دیداری که برنده آن حداقل رده چهارم را از آن خود می‌کند، نباید برابر میزبان اصفهانی‌اش شکست بخورد زیرا این باخت ممکن است این تیم را به رده‌های پائین‌تر بفرستد. البته این سرنوشت در انتظار گیتی پسند هم هست زیرا تساوی و یا شکست در این بازی، ممکن است آنها را از رده پنجم تا رده دهم پائین بیاورد اما پیروزی حداقل این تیم را به رده چهارم خواهد رساند.

دو دیدار دیگر این گروه هم بین استقلال اهواز - گهر دورود و الوند همدان - شهرداری یاسوج است، بازی‌هایی که تیم برنده می‌تواند شانس خود را برای فرار از جمع تیم‌های پائین جدول افزایش دهد، خصوصا دیدار الوند و شهرداری.

برنامه دیدارهای هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" به شرح زیر است:

* گیتی پسند اصفهان - صنعت نفت آبادان

* سیاه جامگان مشهد - گل‌گهر سیرجان

* نیروی زمینی تهران - نساجی مازندران

* الوند همدان - شهرداری یاسوج

* شهرداری بندرعباس - پدیده مشهد

* استقلال اهواز - گهر دورود

جدول‌ رده‌بندی گروه الف

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز 1 پدیده مشهد 17 7 9 1 21 12 9+ 30 2 سیاه‌جامگان 17 7 7 3 19 15 4+ 28 3 نساجی مازندران 16 7 6 3 17 11 6+ 27 4 صنعت نفت 17 7 5 5 20 18 2+ 26 5 گیتی پسند 17 6 6 5 17 17 - 24 6 گل‌گهر سیرجان 16 6 5 5 21 13 8+ 23 7 نیروی زمینی 17 7 2 8 20 19 1+ 23 8 شهرداری بندرعباس 16 7 2 7 16 16 1+ 23 9 استقلال اهواز 17 5 6 6 20 23 3- 21 10 فولاد یزد 17 3 9 5 13 14 1- 18 11 شهرداری یاسوج 17 3 8 6 12 17 5- 17 12 الوند همدان 16 4 4 8 15 22 7- 16 13 گهر دورود 16 2 5 9 10 25 15- 11

در گروه "ب" ایرانجوان بوشهر صدرنشین به مصاف آلومینیوم هرمزگان یکی از دو قعرنشین این گروه می‌رود. ایرانجوانی‌ها برای جبران شکست هفته پیش و حفظ جایگاه نخست، باید در این بازی پیروز شوند، هرچند آلومینیومی‌ها نیز، برای فرار از قعر جدول نیاز به پیروزی در این مسابقه دارد.

نفت و گاز گچساران هم پس از استراحت در بازی هفته گذشته و از دست دادن رده دوم، در این هفته میزبان پارسه تهران است، مسابقه‌ای که پیروزی در آن، فرصت بازگشت به رده‌ای بهتر از چهارمی و حتی صدرنشینی را برای گچسارانی‌ها فراهم می‌کند. البته پارسه هم که به خاطر نتایج هفته‌های اخیر روند نزولی در جدول لیگ دسته اول داشته است، در صورت پیروزی در این بازی سخت، می‌تواند حداقل به جمع 5 تیم بالای جدول بازگردد، فرصتی که این تیم تهرانی نباید آن را به راحتی از دست بدهد.

نفت مسجد سلیمان هم که به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به پیکان در رده دوم قرار دارد، روز سختی را در رفسنجان برابر مس پیش‌رو دارد. از دست دادن امتیاز از این دیدار، جایگاه این تیم را به خطر می‌اندازد اما پیروزی در این بازی شانس صدرنشینی را هم برای نفتی‌ها ایجاد می‌کند.

در این روز پیکان تهران در خانه میزبان یزد لوله است. پیکانی‌ها در صورت پیروزی در این بازی می‌توانند جایگاهی بهتری از سومی را در پایان دیدارهای این هفته بدست آوردند اما تساوی و یا شکست، بار دیگر این تیم را از صدرجدول دور کرده و شرایط بهتری را برای یزد لوله در جدول لیگ فراهم می‌کند.

دیدار راهیان کرمانشاه و پاس همدان هم برای هر دو تیم شرایط خاصی دارد. راهیان به فکر ارتقای جایگاهش است و پاس همدانی‌ها با محسن عاشوری می‌خواهد از جمع قعرنشینان فاصله بگیرند، به همین دلیل به پیروزی در این مسابقه نیاز دارند.

در هفته‌ای که سایپا شمال استراحت دارد، دیدار البدر بندرکنگ - ابومسلم مشهد هم از حساسیت بالایی برخوردار است و هر کدام از این دو تیم برای فرار از جمع قعرنشینان، به پیروزی در این بازی نیاز مبرمی دارند زیرا تیم برنده این بازی از جمع 4 تیم قعرنشین فاصله خواهد گرفت.

برنامه دیدارهای هفته نوزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

* نفت و گاز گچساران - پارسه تهران

* پیکان تهران - یزد لوله

* مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان

* راهیان کرمانشاه - پاس همدان

* البدر بندرکنگ - ابومسلم مشهد

* ایرانجوان بوشهر - آلومینیوم هرمزگان

جدول‌ رده‌بندی گروه ب