به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر یکسال پس از تولید 100 عنوان کتاب جدید از تولیدات واحد ادبیات کودک حوزه هنری، این آثار را به زیر چاپ برد و به زودی سیمجلد نخست از آنها را که در قالب مجموعه نمایشنامههای آسان منتشر شده است رونمایی خواهد کرد.
محمد حمزهزاده مدیرعامل سوره مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: عمده فعالیت سورهمهر در روزهای باقیمانده سال جاری و نمایشگاه کتاب سال بعد معرفی و انتشار آثار تولید شده با موضوع کودک و نوجوان است که در قالب مجموعههای مختلفی تولید و آماده انتشار شده است.
وی ادامه داد: از مجموعههای تولید شده در حال حاضر بیش از 100 عنوان زیر چاپ است و باقی آثار نیز در مرحله جلدسازی و آمادهسازی پیش از چاپ به سر میبرند.
حوزه هنری از سال پیش در تدارک تولید و تالیف آثاری ویژه مخاطبان کودک و نوجوان بود که نخستین گروه آن قرار بود زمستان سال گذشته روانه بازار کتاب شود که به دلیل پارهای از مشکلات این موضوع به تعویق افتاد.
پیش از این مسئولان واحد ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری تعداد آثار تولید شده و آماده انتشار این واحد را 152 عنوان اعلام کرده بود که در قالب طرح انتشار یکصد کتاب از آغاز سال 91 تولید آنها در واحد کودک و نوجوان حوزه هنری کلید خورد.
این آثار در قالب پروژههای گوناگونی از جمله «مجموعههای کودکانه»، «زندگی معصومین (ع)»، «روزهای انقلاب»، «قصههای شیرین ایرانی» (برگردان متون کهن ادبیات فارسی)، «قصههای جور واجور»، «داستانهای طنز» و ... تولید شدهاند، موضوعات هر اثر به فراخور هر پروژه تعیین شده است؛ ضمن اینکه تعداد زیادی از این مجموعه، دارای موضوع آزاد هستند.
حمزهزاده همچنین در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه سوره مهر برای نمایشگاه بینالمللی کتاب در سال آینده گفت: تا به امروز و بر اساس برنامهریزی ما، 130 تا 140 عنوان کتاب چاپ اول در نمایشگاه کتابسال بعد حضور خواهیم داشت که در زمینههای مختلفی مانند داستان، شعر، خاطرات و مباحث نظری منتشر شدهاند و این تعداد مجزا از عناوین منتشر شده برای مخاطب کودک و نوجوان خواهد بود.
به گفته حمزهزاده انتشارات سوره مهر در سال جاری در 450 نوبت به انتشار کتابهای چاپ نخست و تجدید چاپ شده پرداخته است که یکی از شاخصترین آنها با عنوان «آه با شین» به قلم محمد کاظم مزینانی به زودی در حوزه هنری رونمایی خواهد شد.
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