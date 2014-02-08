معیار انتخاب مدیران در استانداری خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی شامگاه جمعه در جلسه دیدار با نخبگان عرب در استانداری خوزستان گفت: هدف ما باید فقط خدمت به مردم باشد و از نگاه قومیتی بپرهیزیم، من هم تا به امروز سعی کردم در دوران مدیریتم از نگاه قومیتی دوری کنم و از تمامی نیروهایی که آمادگی خدمت به مردم را دارند در به کار گیری امور بهره ببرم.



وی با بیان اینکه من سیاسی هستم اما سیاسی کار نیستم، افزود: معیار انتخاب و انتصاب مدیران باید بر اساس تحصیلات و خدمت گذاری افراد باشد که در استانداری هم سعی شده است مدیران بر اساس این معیارها انتخاب شوند و از هر شخصی با هر سلیقه و قومیتی در تصدی ها بهره گرفته ایم و معیار اصلی را بر خدمت گذاری قرار دادیم.



استاندار خوزستان تصریح کرد: که در این راستا با برگزاری جلسات متعدد و انجام بررسی های فراوان اقدام به معرفی 12 فرماندار جدی شهرستانها کردیم تا بتوانیم با کار حساب شده بهترین گزینه ها را برای این امر مهم در نظر بگیریم و معرفی کنیم که معیار فقط بر صلاحیت افراد بوده به گونه ای که حتی از گزینه هایی که مخالف استاندار شدن من بودند هم استفاده شده است.



مقتدایی با تاکید بر سرعت بخشی به امور در استان اظهار کرد: یکی از وظایف اصلی مدیران کاهش التهابات و درگیری ها در امور اجرایی جامعه است که باید به نحو احسنت توسط مدیران انجام شود.



وی در خصوص دیگر وظیفه مدیران گفت: اصلاح امور اجرایی که از سیاستهای دولت در استان است از دیگر وظایفی است که ب عهده مدیران گذاشته شده است که باید برای پیشبرد این امور اجرایی در استان و شهرستانهای آن تمام تلاش خود را انجام دهند.



استاندار خوزستان با بیان اینکه خوزستان به عنوان یک استان زرخیز شناخته می شود، تاکید کرد: خوزستان استانی با پتانسیل های بالای نفتی و کشاورزی است که نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی هم دارای ارزش خاصی است که البته باید بین مسایل ملی و استانی تعادل برقرار شود تا این دو پتانسیل مهم بتوانند در پیشرفت استان نقش خود را ایفا کنند.



مقتدایی به تشکیل معاونت اقوام در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و تشکیل آنرا در راستای اهمیت دهی به اقلیتهای مذهبی و رسیدگی به امور آنان عنوان کرد.



وی با اشاره به تشکیل معاونت اقوام در نهاد ریاست جمهوری گفت: این معاونت برای رسیدگی به امور و اقلیت های مذهبی است که تا کنون به آن ها اهمیت داده نشده است.

