بازار انرژِی ایران دست نخورده است/آمادگی جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی را داریم

مرتضی محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر پنجمین نمایشگاه بین لمللی فرصت های سرمایه گذاری در ایران را در بخش های مختلف صنعت، معدن، نفت وگاز و پتروشیمی و پروژها عمرانی به شرط بکارگیری تکنولوژی های نوین را بسیار سود آور برای ایران دانست.

مدیر هماهنگی پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران با اشاره به بخش های مهم و ارزشمند در صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و پروژه های عمرانی در کشورمان گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی، پتانسیل ها و قابلیت های منحصر بفرد و مطلوب ظرفیت های مواد اولیه و وجود بازارهای بزرگ و مختلف جهانی دارای پتانسیل های بالا در جهت سرمایه گذاری و سرمایه پذیری می توان با تجربیات دیروز و امروز به شرط بکارگیری تکنولوژی های نوین که بسیار سودآور نیز است گام های مثبت و موفقی را برداریم.

وی مشکل اصلی و چالش مهم و بزرگ پیش روی سرمایه گذاری در جهان را انرژی دانست و افزود: کشور ما به لحاظ داشتن انرژی مناسب و ارزان نسبت به بازار جهانی دارای امتیازات ویژه ای است و امروز پتانسیل جذب سرمایه گذاری های خارجی به دلیل وجود مزیت نسبی انرژی برای داخل کشور از نظر سرمایه گذاری خارجی می توانیم بگوئیم در واقع ما بازار جهانی دست نخورده ای داریم.

محرابی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری خارجی علاوه بر فواید ومزیت های ارز آوری و سود آوری بالا برای کشور امتیاز بزرگی که دارد تزریق بیرونی به اقتصاد داخلی است و از این بابت به علت وجود عامل تکاثری در اقتصاد چندین بار نیز بیشتر از اصل سرمایه وارداتی می تواند اثرات مطلوب و مناسب بر کل اقتصاد و موارد ذکر شده باشد.

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران با اهداف معرفی فرصت ها واولویت های سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و حوزه های فعال کشور به سرمایه گذاران و جویندگان فرصت های سرمایه گذاری با حضور 120 سازمان، موسسه و شرکت داخلی و خارجی در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی کیش برپا خواهد بود.

این نمایشگاه با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، وزراتخانه های و سازمان های دولتی، بانکها وموسسات مالی واعتباری، اتاق های صنایع ومعادن، کشاورزی، اتاق های مشترک ایران با کشورهای خارجی، شهرداری ها و دهیاری ها شرکت های حاضر در بورس، مشاوران سرمایه گذاری، صنایع ظرفیت سرمایه گذاری، ستاد تشویق سرمایه گذاری استانها، انبوه سازان مسکن وساختمان وعرضه کنندگان کالاهای سرمایه ای در کار تولید برگزار شده است.