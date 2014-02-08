مصرف 40 درصد انرژی در بخش خانگی و تجاری/ تغییر شهرسازی کالبد محوری به شهروندمحوری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در کارگاه شهرهای جوان- بهینه سازی مصرف انرژی که با حضور اساتید دانشگاه فنی برلین برگزار شد، گفت: حضور نماینده وزارت علوم آلمان و همچنین تیم متخصص دانشگاه فنی برلین را جهت این همکاری بین المللی که به طور قطع می تواند علاوه بر افزایش سطح دانش جهانی باعث عمیق شدن روابط کشورهای بزرگ ایران و آلمان شود، به فال نیک می گیرم.

وی افزود: موضوع برگزاری این کارگاه که با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی و توجه به محیط زیست در طراحی شهرها در نظر گرفته شده، از نیازها و معضلات طراحی شهرها در کشور است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در قرن حاضر به دلیل پیچیدگی و تحولات روزافزون جامعه جهانی، انرژی نقش اساسی در اقتصاد و سیاست کشورها ایفا می کند، گفت: پیش بینی دقیق چشم انداز بخش انرژی و به کار بردن استراتژی مناسب از ارکان اصلی حفظ ثبات و قدرت سیاسی و اقتصادی هر کشور است.

آخوندی تصریح کرد: براساس آمارهای ارائه شده، به طور متوسط سالانه 1.6 درصد به میزان مصرف انرژی کشور اضافه شده است که اگر میزان مصرف انرژی با این روند ادامه یابد ایران تا افق سند چشم انداز 20 ساله یکی از واردکنندگان انرژی در دنیا می شود.

وی با بیان اینکه امروزه شرط لازم برای حضور قدرتمند در عرصه های جهانی ضرورت وجود یک طرح بهینه سازی در مصرف منابع مختلف انرژی در کشور است، بیان کرد: صنعت ساختمان یکی از صنایع بزرگ و به شدت انرژی‌بر در کشور محسوب می شود و از طرفی، این صنعت به عنوان یکی از اصلی ترین معیارهای صنعتی شدن هر کشور و نماد رشد و توسعه مطرح است و توجه خاص به آن و بهبود و توسعه صنعت اهمیت ویژه ای دارد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 40 درصد از مصرف کل انرژی در کشور به بخش خانگی و تجاری اختصاص دارد، گفت: به نظر می رسد این مقدار مصرف انرژی ناشی از طراحی نامناسب شهرها و همچنین ساختمان ها باشد.

آخوندی عدم رعایت الزامات اجرای ساختمان‌ها از لحاظ مصرف انرژی، وجود مصالح غیراستاندارد و غیر مرتبط با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور را از مهمترین دلایل مصرف زیاد انرژی در ساختمان های کشور دانست و گفت: نیاز طراحی شهرها در کشور، توجه به مفاهیم توسعه پایدار در طراحی شهرها در ساختمان ها است. بر این اساس، مبانی نظری مفهوم پایداری در شهر شامل موارد مهمی مانند کاهش آلودگی، حفظ منابع طبیعی، کاهش حجم ضایعات شهری، افزایش بازیافت ها، کاهش انرژی مصرفی، توجه به فضا و نواحی سبز، عدم تمرکز شهری و کاهش پراکندگی ها، افزایش تراکم متوسط در حومه های شهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مسکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل و حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده ای، مدیریت مواد بازیافت نشدنی و اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین می شود.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در صورتی که بتوانیم در طراحی شهرها کلیه این مفاهیم را داخل کنیم، کیفیت زندگی در شهرها به عالی ترین سطح خود می رسد، همچنین در شرایط کنونی شاخص‌های کمی در توسعه شهرها به تنهایی کافی نیستند بلکه باید شاخص های کیفی را نیز در توسعه شاخص های شهری تعریف کرد که در این میان توجه به شاخص های کیفیت زندگی اهمیت فراوان دارد.

آخوندی با بیان اینکه باید به مولفه ای به نام توسعه اجتماع محور در راستای افزایش کارآیی طرح های توسعه شهری توجه کرد و به مفهوم توسعه یکپارچه دست یافت، گفت: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته اصول طراحی شهرها را با در نظر گرفتن مفهوم توسعه یکپارچه پایدار مد نظر قرار داده اند.

وی افزود: یکی از عمده ترین وظایف وزارت راه و شهرسازی دستیابی به مفهوم یکپارچه توسعه شهری است که بی شک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی باید به طور جدی به این موضوع بپردازد، ضمن آنکه باید وضعیت کنونی شهرسازی از کالبد محوری به شهروند محوری تغییر کند و تغییر شهرسازی دولت محور به شهرسازی شهروند محور مد نظر طراحان شهرها قرار گیرد.