باغ شریعت اردبیل به باغ موزه مفاخر استان تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی شامگاه جمعه در دیدار با اعضاء ستاد بزرگداشت استاند عاصم شاعر اردبیلی افزود: این باغ قابلیت تبدیل به باغ موزه مفاخر را دارد و باید استانداری و شهرداری اردبیل در خصوص تملک آن با رضایت مالکان اقدام کند.

وی با بیان اینکه این استان از مفاخر و مشاهیر بسیاری برخوردار است، بر لزوم ایجاد این باغ موزه تاکید کرد و ادامه داد: در صورت ایجاد باغ موزه مفاخر می توان با نصب تندیس نسبت به معرفی و شناسایی این مشاهیر به شهروندان و نیز گردشگران اقدام کرد.

امام جمعه اردبیل همچنین خواستار برگزای مراسمات فرهنگی و ادبی در اماکن باستانی و آثار تاریخی و معنوی اردبیل شد و تصریح کرد: به منظور معرفی این آثار به میهمانان خارجی و داخلی باید برخی از مراسمات فرهنگی و ادبی در اماکن تاریخی و باستانی برگزار شود.

وی خواستار برگزاری مراسم نکوداشت استاد عاصم در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی شد و تاکید کرد: در توسعه بقعه شیخ صفی باید ایجاد تالار بزرگ به منظور برگزاری مراسمات ویژه در نظر گرفته شود.

عاملی همچنین با اشاره به ویژگی های اشعار استاد عاصم اردبیلی تاکید کرد: غالب نگاه به اشعار این استاد تاریک توام با ندامت و سرزنش همراه است و در اواین نگاه به اشعار وی به انسان القا می شود، باید نگاه و شعر این استاد از سوی متخصصان و کارشناسان حوزه شعر و ادب تبیین و بازکاوی تا جنبه های عرفانی آن مشخص شود.

وی این مهم را به دلیل عدم اشرافیت به اشعار استاد از سوی عامه مردم ضروری خواند و متذکر شد: علاوه بر این نگاه انتقادی به جامعه از سوی اشعار عاصم باید موشکافی و باز تعریف شود.

مدیرکل کتابخانه های اردبیل نیز در این مراسم نگاه عاصم شاعراردبیلی را دارای ارزش های انسانی و اخلاقی دانست و عنوان کرد: اشعار استاد عاصم رویکرد اجتماعی و ارزشی با آمیزه ای از دردهای انسانی دارد.

صادق فرهمندامین با بیان اینکه اشعار استاد عاصم هم اکنون به صورت منطقه ای بویژه در کشورهای دیگر مطرح شده، ادامه داد: در سایتی که به منظور معرفی حوزه ادبیات فعال شده تمام اشعار، مقالات و نقدهای مربوط به اشعار عاصم وجود دارد که این مطالب حتی در کشورهای تاجیکستان و افغانستان نیز مورد بررسی واقع شده است.