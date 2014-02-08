مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن توطئه های دشمنان را خنثی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر دادگستری جمعه شب با آیتالله هادی باریکبین نماینده ولی فقیه در استان دیدار و گفتگو کرد.
آیتالله هادی باریکبین در این دیدار ضمن تبریک ایامالله دهه فجر بر حضور گسترده ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن تأکید و اظهارداشت: در طول این 35 سال از انقلاب اسلامی پیشرفتهای زیادی در تمام عرصههای مختلف شده که باید شکرگزار باشیم.
امام جمعه قزوین افزود: مردم ولایتمدار و بصیر ایران اسلامی در راهپیمایی روز 22 بهمن شکوه و عظمت خود را به دنیا نشان داده و با حضور میلیونی خود جواب بدخواهان به نظام اسلامی را میدهند.
نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: دشمنان این نظام اسلامی میخواهند ببینند که ملت ایران این بار هم در صحنه هستند که به یاری خدای تبارک و تعالی مردم این بار نیز پاسخ دندان شکنی به یاوه گویان خواهند داد.
آیت الله باریکبین وحدت و همدلی را رمز موفقیت در تمام امور دانست و بیان کرد: اگر ملت ما وحدت، همدلی و انسجام داشته باشند نقشهها و توطئههای دشمنان بیاثر میشود.
این مسئول به نقش تأثیرگذار امام راحل در به ثمر رسیدن این انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امام بزرگوار با همه سختیها و مشقتها با اتکا به خدای متعال و پشتیبانی این ملت نستوه و روحانیت آگاه در صحنه توانست بساط رژیم پهلوی را سرنگون کند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: یاد و خاطره امام شهدا و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشته و به روح پاک این عزیزان درود و سلام میفرستیم.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز ضمن تأکید حضور گسترده مردم در راهپیمایی یومالله 22 بهمن اظهارداشت: مرد ایران با هوشیاری و داریت نقشههای دشمنان را در این راهپیمایی نقش بر آب میکنند.
وی یادآورشد: دشمنان این نظام بر آمده از خون شهدا هیچگاه نمیتوانند در برابر اراده و ایمان این ملت بصیر ایستادگی کنند.
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