ثامن الحجج سبزوار قهرمان لیگ یازدهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‎های جانبازان و معلولان، لیلی توکلی، نایب رئیس انجمن والیبال معلولان، با اعلام این خبر گفت: مرحله اول این مسابقات در بندرعباس برگزار شد و رقابتهای مرحله نهایی نیز با حضور تیم‌های ثامن الحجج سبزوار، کرمان، لرستان، اصفهان و همدان به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد و تیم گیلان نیز به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان حضور نیافت.



وی افزود: در پایان این رقابتها تیم ثامن الحجج سبزوار به عنوان قهرمانی دست یافت. کرمان نایب قهرمان شد و جایگاه سوم به لرستان رسید. تیم‎های اصفهان و همدان نیز به ترتیب عناوین چهارم و پنجم را به دست آوردند.



نایب رئیس انجمن والیبال معلولان خاطرنشان کرد: در این مسابقات 10 بازی برگزار شد که بیش از نیمی از آنها به گیم پنجم کشیده شد و این نشان دهنده رقابتهایی نزدیک و تنگاتنگ است که هیجان و زیبایی این مسابقات را افزایش داد.



توکلی تصریح کرد: با پایان یافتن رقابتهای لیگ دسته یک و برتر، گزینش افراد برای دعوت به اردوهای تیم ملی کامل شد و نفرات برگزیده در اولین اردوی آمادگی که احتمالا اسفند ماه سال جاری برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.



یازدهمین دوره لیگ برتر والیبال نشسته بانوان از 16 تا 18 بهمن ماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

