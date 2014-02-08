مذاکرات ژنو نشان از قدرت جمهوری اسلامی است/ دشمن وحدت مسلمانان را نشانه گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی‌اصغر صالح شامگاه جمعه در گنبدکاووس گفت: 35 سال است که دشمنان در حال توطئه هستند و هر گونه دشمنی چه نرم افزاری و چه سخت افزاری را به کار گرفتند ولی بعد از 35 سال در مذاکرات (5+1) در مقابل جمهوری اسلامی می ایستد و این نشان از قدرت نظام جمهوری اسلامی است که این قدرت را به برکت خون شهیدان و تلاش امام خمینی کسب کردیم.

وی با اشاره به این که ولایت و روحانیت توانست نظریه وحدت شیعه و سنی را مطرح کند افزود: ما باید گوش به فرمان بزرگان و مراجع باشیم، آخرین ترفند دشمن بعد از 35 سال، اختلاف بین مذاهب است و به این راهکار رسیده است که باید بین شیعه و سنی اختلاف بیاندازد.

وی تصریح کر: حال باید هم اهل سنت و هم اهل شیعه توجه داشته باشند، در غیر این صورت علاوه بر این که نعمت و ثروت ما را می برند، سلاح می فروشند و مردم را هم می کشند.

سردار صالح اظهار کرد: مقام معظم رهبری در این زمینه مکررا توضیح و هشدار داده اند، پس باید به نقاط مشترک هم توجه کنیم و مساله وحدت را جدی بگیریم، انشالله بصیرت و آگاهی شما توطئه آخر دشمنان را خنثی خواهد کرد و چشم ما به جمال امام زمان (عج) روشن خواهد شد.

وی با تاکید بر این که رمز موفقیت ما پیروی از ولایت فقیه است مردم را به شکر گزاری برای نعمت های خداوند دعوت کرد.

فرمانده تیپ امیرالمؤمنین (ع) ادامه داد: موضوع بعدی صحبت بنده معجره قرن بیستم و اولین منادی وحدت در صحنه بین المللی است که قصد دارم تحلیلی بر حوادثی که به تحقق انقلاب منجر شد ارائه دهم.

وی افزود: اولین عامل شکل گیری انقلاب کودتای شاه در سال 1323 بود زیرا شاه به دست انگلیسی ها روی کار آمد.

وی دومین عامل را خفقانی که بر کشور حاکم بود نام برد و افزود: در آن زمان مومنین و متدینین در زندان بودند و شرایط زندان آن زمان بسیار سخت و طاقت فرسا بود، هر کسی که آزاده بود در اسارت بود، فقط انجمن حجتیه و نهضت آزادی بعنوان 2 جنبشی که اعتقاد داشتند دین از سیاست جداست آزادانه زندگی می کردند.

سردار صالح با اشاره به فتنه 88 گفت: متاسفانه در سال 88 آبروی انقلاب اسلامی در سطح بین المللی خدشه دار شد و آن هم در زمانی که بیداری اسلامی در دنیا شکل گرفته بود، اینان اکنون باید در زندان باشند و البته شرایط زندان حکومت اسلامی با آن زمان بسیار متفاوت است و این افراد خائن در زندان با آسایش زندگی می کنند.

وی چهارمین عامل را ژاندارم ها دانست و تصریح کرد: یک رژیم کاملا وابسته که به جای دفاع از انقلابیون از ضد انقلابیون دفاع می کردند روی کار بودند.

صالح با بیان این که غارت ثروت مردم عامل پنجم در شکل گیری انقلاب است اظهار کرد: تمام سرمایه ایران در آن زمان چپاول شد و به کشورهای دیگر برده شد که بسیاری از آن ها را نتوانستیم تا به امروز برگردانیم.

وی عامل بعدی را کاپیتولاسیون نامید و تصریح کرد: در این لایحه اگر سرباز آمریکایی در کشور ما جرمی را مرتکب می شد باید در کشور خود محاکمه می شد و ما حق مجازات وی را نداشتیم، در چنین شرایطی یک مرد روحانی در سن 60 سالگی از کشور دیگری ایران و ملت ایران را هدایت کرد و در سن 70 سالگی وارد ایران شد و در سن 80 سالگی هم از دنیا رفت، سنی که بیشتر افراد در بازنشستگی به سر می برند، حال این معجزه نبود، این اراده خداوند بود که این سید روحانی وارد کشور شود.

فرمانده تیپ امیرالمؤمنین (ع) با بیان این که امروز به اهل سنت می گویم تحلیل ما این است که انقلاب اسلامی شبیه انقلاب پیامبر است اذعان کرد: استدلال ما این است که وقتی پیامبر انقلاب کرد بخشی از آن یک معجزه بود ، یک هزار و چهارصد سال بعد شخص دیگری از فرزندان پیامبر انقلاب کرد که شبیه انقلاب پیامبر بود.

وی ادامه داد: پیامبر وقتی آمد برای ابر قدرت های زمان خودش پیام فرستاد و با آن ها وارد جنگ شد امام (ره) هم وقتی آمد دست رد به سینه شرق و غرب زد و با قدرت تمام در برابر ابر قدرت ها ایستاد.

وی در ادامه مقایسه انقلاب پیامبر و انقلاب اسلامی با بیان این که پیامبر از محرومین و مستضعفان دفاع کرد امام هم چنین کرد ، افزود: ، پیامبر برای اولین بار از مستضعفین تمام قدرت ها حمایت کرد امام نیز از مسلمانان کشورهای دیگر چون لبنان، فلسطین، و ... دفاع کرد، پیامبر بنایی نهاد که امام (ره) از آن پیروی کرد.

سردار صالح اضافه کرد: پیامبر وقتی مبعوث شد قرآن را حاکم کرد و نماز را بر پاداشت امام (ره) نیز نماز جمعه را رواج داد، نکته دیگر این اهل کتاب در زمان پیامبر در امنیت بودند و اکنون نیز در کشور ما اهل کتاب در کنار شیعیان زندگی می کنند.

صالح ضمن بیان این که پیامبر انقلاب خود را صادر کرد و انقلاب ما نیز توسط امام (ره) صادر شد و آنچه که وی پیشگویی می کرد اتفاق افتاد خاطرنشان کرد: دشمن با تمام توان وارد شده است تا از صدور انقلاب جلوگیری کند و صراحتا در این باره اعلام کرده است نمی خواهیم انقلاب شما الگویی برای دیگر کشورها باشد.

وی بیان کرد: اگر بخواهم ابعاد داخلی و خارجی انقلاب را بررسی کنیم ساعت ها وقت و سخنرانی می طلبد ولی تنها به ابعاد و اهداف خارجی انقلاب اشاره می کنم که اثبات عدم جدایی سیاست از دین اولین بعد انقلاب ما است.

فرمانده تیپ امیرالمؤمنین (ع) اثبات توانایی مدیریت حکومت توسط دینداران را عامل بعدی معرفی کرد و گفت: کمونیست ها به شدت تلاش کردند تا نشان دهند که دین نمی تواند حکومت را اداره کند ولی موفق نشدند، بنا بر این مراجع و بزرگان اگر مواردی را مانند قمه زنی اخطار می دهند و می گویند ممنوع است به این دلیل است که حاکم اسلامی از برنامه ها و ترفند های دشمنان با خبر است.

سردار صالح خاطرنشان کرد: پس باید خیلی مراقب باشیم که چه کاری را انجام می دهیم و هر عملی که انجام می دهیم با مقررات بزرگان و دین هم خوانی داشته باشد و از بعضی تصمیمات به شدت دوری کنیم.

وی در پایان بیان کرد: انقلاب اسلامی ، اسلام را از انزوا نجات داد و امام (ره) توانست اسلام را احیا کند.