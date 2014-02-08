نمایشگاه الکامپ در خرم آباد برپا شد/ حضور 76 شرکت کامپیوتری

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز پورسیف مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری لرستان صبح شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه الکامپ روز گذشته با حضور مسئولان استانی در محل نمایشگاههای بین المللی لرستان افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه به مناسب دهه فجر در خرم آباد دایر شده است افزود: نمایشگاه الکامپ تا روز 22 بهمن و به مدت پنج روز در محل نمایشگاههای بین المللی استان لرستان دایر است.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری با اشاره به تعداد غرفه ها و شرکتهایی که در این نمایشگاه حضور دارند تصریح کرد: در مجموع 76 غرفه و شرکت کامپیوتری در نمایشگاه الکامپ خرم آباد حضور دارند.

پورسیف بیان داشت: از این تعداد 10 غرفه مربوط به دستگاههای اجرایی لرستان و 66 غرفه نیز مربوط به شرکتهای کامپیوتری داخل و خارج استان لرستان است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را معرفی آخرین دستاوردها و توانمندیهای حوزه "آی سی تی" و همچنین آموزش و فرهنگسازی دسترسی به خدمات الکترونیکی در استان عنوان کرد.

مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری یادآور شد: علاقه مندان می توانند روزانه از ساعت سه عصر تا 9 شب از این نمایشگاه بازدید کنند.

