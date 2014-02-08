وحدت ملت ایران ابهت طاغوت را فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان کرمانشاه با حضور نماینده ولی فقیه در استان، فرمانده قرارگاه ها منطقه ای سپاه و ارتش، استاندار کرمانشاه و فرماندهان و پرسنل نظامی و انتظامی استان در حسینیه بزرگ ثارالله سپاه حضرت نبی اکرم (ص) برگزار شد.

استاندار کرمانشاه اظهار داشت: یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی اقتدار ایران در همه عرصه هایی است که تا پیش از انقلاب وجود نداشت.

ابراهیم رضایی بابادی گفت: تصمیمات شجاعانه حضرت امام خمینی (ره) و حرکت های خط شکن مردم در اعتراضات به رژیم پهلوی مثل شکستن حکومت نظامی و ... نمونه هایی از امداد الهی به ملتی است که شعار "ما می توانیم" را سر لوحه قرار داده است.

وی ادامه داد: وجود رهبری مقتدر و مدبر به همراه وحدت در مردم باعث شد که چه در پیروزی انقلاب و چه پس از آن همواره عبور از مشکلات آسان باشد.

وی اضافه کرد: استفاده از همه امکانات برای پیشرفت استان کرمانشاه در سایه وحدت میسر است که تا کنون وجود داشته و از این پس نیز وجود خواهد داشت.