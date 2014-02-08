اهدای دیپلم افتخار به فیلم برگزیده فجر با مضمون روستایی/ مدیران تلویزیون داورند

فرشید فهیم دبیر جشنواره روستا در این باره به خبرنگار مهر گفت: توجه ویژه به اثرات و كاركردهای حوزه فرهنگ و هنر در جامعه روستایی، تاكید بر وجوه بومی و هویتی فرهنگ اصیل و سنتی در روستاها در جهت تقویت سینمای ملی و همچنین تبیین جایگاه بخش كشاورزی در توسعه پایدار روستایی و نقش آن در كاهش مهاجرت از جمله اهداف محوری جشنواره روستا به شمار می‌آید كه از سوی هیات داوران لحاظ خواهد شد.

وی افزود: معمولا آثار سینمایی با گرایش‌های روستایی، در چند گونه به تصویر در آمده‌اند كه گاهی ماحصل آن ارائه تصویری تلخ از روستا و یا استفاده صرف از جغرافیا و لوكیشن آن شده است. اما معیار گزینش آثار جشنواره نگاه واقعیت گرا و در عین حال مثبت و امیدوارانه فیلمسازان به جامعه روستایی و مسایل حاشیه‌ای و متن آن است.

دبیر جشنواره روستا خاطز نشان كرد: پرداخت زیبا و حقیقی آثار هنری دارای مضامین روستایی همواره به مانایی و اقبال اثر در میان عموم مخاطبان انجامیده است و چنین است كه چه در سینما و چه در تلویزیون شاهد آثار ماندگاری از این ژانر بوده‌ایم.

فهیم تأکید کرد: هرچند تعداد آنها متاسفانه زیاد نیست ولی تعامل هر چه بیشتر تلویزیون با سینما و نیز ایجاد شرایط و انگیزه‌های حضور قوی فیلمسازان برای ارائه آثارمبتنی بر روایت حقیقت و ظرفیت‌های همچنان نا مشكوف موجود در روستا از فولكلور تا اقتصاد، فرهنگ و هنر را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به سابقه دیرینه و تخصصی جشنواره روستا در حمایت و توجه به سینمای روستایی اظهار کرد: به دلیل نگاه‌های سلیقه‌ای و عدم حمایت درست چند سالی است كه حضور جشنواره روستا در بخش جنبی جشنواره بین المللی فجر انجام می‌پذیرد و برای گسترش و تعمیم تولید آثار ارزشمند روستایی و توجه به آن ، نیازمند به حمایت مسئولان و متولیان فرهنگ روستایی هستیم.

وی در پایان افزود: اعضای هیات داوران جشنواره روستا كه آثار فیلمسازان حاضر در جشنواره فیلم فجر را مورد داوری قرار می‌دهند، مهدی فرجی مدیر شبكه اول سیما ، كامبیز اخوان مدیر شبكه تماشا و مجید رجبی معمار مدیر شبكه بازار هستند و از سوی جشنواره روستا به آثار برگزیده دیپلم و سكه بهار آزادی تعلق خواهد گرفت.