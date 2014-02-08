جواد محمدزاده در گفتگو با کسب خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیئت ورزش های رزمی به سبب اینکه سبک های زیادی را زیر مجموعه خود دارد از تعداد ورزشکاران بسیاری برخوردار است و این هیئت از نظر جمعیت ورزشکاران سازمان یافته همواره بین سه هیئت برتر استان قم قرار دارد.

وی ادامه داد: در طول سال برنامه های مختلفی در قالب مسابقات استانی برای ورزشکاران رزمی قم پیش بینی می کنیم و این برنامه ها به مناسبت های گوناگون سال اجرا می شوند و خوشبختانه شاهد حضور حداکثری علاقمندان به رزمی در این پیکارها هستیم.

رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم افزود: ایام الله دهه مبارک فجر و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران فرصت بسیار مناسبی بود تا خانواده بزرگ سبک کیک بوکسینگ در مسابقاتی با کسب عنوان جام فجر به رقابت با کسب یکدیگر بپردازند.

وی یاد آور شد: ما مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی استان قم با کسب عنوان جام فجر را در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برنامه ریزی کردیم و بدین ترتیب پیکارها در مجموع هر چهار رده سنی در 34 وزن برگزار شد و برترین های خود را شناخت.

محمد زاده عنوان کرد: پيكارهای رده سنی نونهالان در اوزان منهاي 23، 26، 29، 32، 36، 40، 44، 48 و به اضافه 48 کیلوگرم برگزار شد در حالی که کیک بوکسینگ کاران رده سنی نوجوانان نیز در 10 وزن، جوانان در 10 وزن و بزرگسالان در 5 وزن با کسب یکدیگر مسابقه دادند.

برترین های مسابقات رده سنی نونهالان:

وزن منهاي 23 كيلوگرم: امیرمحمد شعبانی

وزن منهاي 26 كيلوگرم: مهدی هولاورانی

وزن منهاي 29 كيلوگرم: مهدی اکبری مقدم

وزن منهاي 32 كيلوگرم: سیدهادی حسینی

وزن منهاي 36 كيلوگرم: سیدمهدی حسینی

وزن منهاي 40 كيلوگرم: ابوالفضل خسروبیگی

وزن منهاي 44 كيلوگرم: محمدمهدی مشهدی

وزن منهاي 48 كيلوگرم: امیر بهرامی

وزن به اضافه 48 كيلوگرم: حسین طالبیان برد

برترین های مسابقات رده سنی نوجوانان:

وزن منهای 32 کیلوگرم: حسین امیران

وزن منهای 36 کیلوگرم: امیرحسین جواهریان

وزن منهای 39 کیلوگرم: محمدجواد احمدلو

وزن منهای 42 کیلوگرم: امیرحسین احمدیان

وزن منهای 45 کیلوگرم: سیدمهدی حسینی

وزن منهای 48 کیلوگرم: بهنام حیدری

وزن منهای 52 کیلوگرم: حمیدرضا جعفری

وزن منهای 56 کیلوگرم: مهدی کلایی

وزن منهای 60 کیلوگرم: مهدی خراسانی

وزن به اضافه 60 کیلوگرم: مصطفی امیربیرامی

برترین های مسابقات رده سنی جوانان:

وزن منهای 48 کیلوگرم: سعید آذرنوشان

وزن منهای 51 کیلوگرم: علی کریمی

وزن منهای 54 کیلوگرم: محمدرسول ابراهیمی

وزن منهای 57 کیلوگرم: محمدسجاد احمدی

وزن منهای 60 کیلوگرم: حسن قربان خانلو

وزن منهای 67 کیلوگرم: سیدراشد حسینی

وزن منهای 71 کیلوگرم: سجاد خورشیدی

وزن منهای 75 کیلوگرم: مهدی قهرمانی

وزن منهای 81 کیلوگرم: امیرحسین نظری

وزن به اضافه 86 کیلوگرم: مهدی جعفری

برترین های مسابقات رده سنی بزرگسالان:

وزن منهای 54 کیلوگرم: علیرضا محمدی

وزن منهای 57 کیلوگرم: کامران دیدگاه

وزن منهای 60 کیلوگرم: میثم قاسمی

وزن منهای 64 کیلوگرم: شکور قربانی

وزن منهای 67 کیلوگرم: حامد شرفی

وزن منهای 71 کیلوگرم: حمد الله رضایی

وزن منهای 75 کیلوگرم: مجتبی پهلوان

وزن منهای 81 کیلوگرم: حسین عبدپور

وزن به اضافه 86 کیلوگرم: علی قربان زاده