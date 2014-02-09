به گزارش خبرگزاری مهر، درسگفتار «مفهومگرایی و پسامفهومگرایی در هنر معاصر» با تدریس هلیا دارابی در مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی «پرسش» برگزار می شود. این دوره پنجشنبه 24 بهمن ماه از ساعت 15-17 آغاز می شود و هفته های بعد در همین روز و ساعت ادامه پیدا می کند.
طرح درس
در اوایل دههی هفتاد جنبشی در هنر بصری پا گرفت که بعدها گفته شد نه تنها در تاريخ هنر، بلكه در تاريخ انديشه، تحولى مهم بوده است. هنرمندان مفهومگرا راههاى گوناگونى را براى تقابل با تعریف زيبايىشناختى اثر هنرى برگزيدند و بر نقش انديشه در توليد معنا از فرم بصرى پاى فشردند. اين اساس نگرشى تازه به تاريخ هنر بود، تاريخى كه نه تنها آثار، بلكه انديشه ها را بررسى مى كرد. هنر مفهومى، بيش از هر شكل ديگرى از هنر معاصر، جايگاه بيان هنرمندانه انديشه هاى فلسفى بود. نوشتارها و نقدهاى هنرمندان مفهومى، به اندازه آثار آنها صاحب اهميت اند و به همان اندازه در تاريخ اين هنر نقش دارند.
این گرایش در سالهای اخیر به تجربه هنری در ایران نیز راه یافته و «هنر مفهومی» به اصطلاحی عام و رایج در هنر معاصر ایران تبدیل شده است. با این همه، همچنان در درک صحیح این اصطلاح، چه در حیطه آموزش و چه در قلمرو تجربه هنری دچار بدفهمیهایی هستیم.
این درسگفتار می کوشد زمینههای تاریخی و فرهنگی، الگوها و اشکال متنوع و چارچوبهای نظری هنر مفهومی و پس از آن هنر پسامفهومی را شرح دهد و در این راستا، برخی ویژگیها و مولفههای مفهومگرایی و پسامفهومگرایی را روشن سازد.
در این مجموعه، همچنین گستردگی بازهی جغرافیایی مفهومگرایی و انتشار جهانی این رویکرد در نظر گرفته شده است. این درسگفتار بر صورتبندیها و تحلیلهای منتقدان و مورخان معاصر چون آرتور دانتو، پیتر آزبرن، الکساندر آلبرو، لوسی لیپارد، روزالیند کراس، بنجامین باکلو و دیگران استوار است و همچنین تعاریف، تعابیر و آثار نمونههایی از هنرمندان این دو جریان را نیز در بر میگیرد.
علاقه مندان جهت ثبت نام و حضور در کلاس می توانند با روابط عمومی مؤسسه تماس با شماره های 88658603، 88658604، 88658605 تماس حاصل کنند. مؤسسه مطالعات سیاسی اقتصادی «پرسش» در تهران، خیابان ولی عصر(عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، خیابان ساعی 1، پلاک 7 واقع است.
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