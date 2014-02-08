برگزاری همایش نقش "احزاب در جریانات سیاسی" در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیم آذری شنبه در گفتگو با خبرنگاران هدف از برگزاری این همایش را ایجاد فرصتی برای گردهمایی عمومی اعضای این حزب به همراه سایر تشکل های همسو برای نخستین بار پس از استقرار دولت یازدهم در تبریز عنوان کرد.

وی با بیان اینکه ریاست دوره ای شورای اصلاحات بر عهده حزب اسلامی کار و خانه کارگر قرار گرفته، خاطر نشان کرد: این مسئولیت به عهده دبیر اجرایی خانه کارگر استان و حزب اسلامی کار با همراهی خانه کارگر تبریز و حضور فعال اعضای خود برپایی چنین همایش هایی را به طور جدی در دستور کار دارد.

عظیم آذری همچنین در ادامه گفت: متاسفانه در فضای کم رونق احزاب در طول ۸ سال گذشته فرصتی برای فعالیت‌های گسترده حزبی فراهم نشد اما با تغییر شرایط و روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بستر برای فعالیت‌های حزبی و برپایی نشست‌ها و گردهمایی‌ها و ارایه نکته نظرات مطلوب تر صاحبان اندیشه و اقشار مختلف فراهم آمده که باید از آن در راستای توسعه کشور بهره گرفت.

وی با اشاره به شرایط سخت دیپلماسی خارجی با محوریت تحریم علیه ایران اظهار داشت: با وجود برخی شیطنت ها با روی کار آمدن دولت آقای روحانی وضعیتی جدید را در دیپلماسی کشور به وجود آمده است که در این بستر بایستی احزاب ضمن بیان افکار و دیدگاه‌های خود در بخش‌های مختلف و با حضور خود در صحنه همراه دولت و نیاز کشور حرکت کنند.

عظیم آذری جذب اعضای جدید، راه اندازی سایت استانی، برپایی نشست‌های منظم گفتمان سیاسی را از برنامه‌های حزب اسلامی کار در آذربایجان شرقی خواند و گفت: خوشبختانه پس از انتخابات ۲۴ خرداد که باردیگر تأثیرگذاری مردم ومشارکت آنان را در انتخابات نشان داد این حزب تلاش می‌کند با برقراری ارتباط با گروه‌ها و فعالین اقشار مختلف و نزدیک کردن آنان به یکدیگر و ایجاد گفتگو و تبادل نظر میان ایده‌های مختلف به نحوی موثر به فعالیت بپردازد که در این راستا حزب اسلامی کار با همراهی خانه کارگر تبریز و حضور فعال اعضای خود در تلاش است به نقش واقعی خود بپردازد.

گفتنی است این همایش روز یکشنبه 20 بهمن ماه سال جاری همزمان با ایام دهه مبارک فجر از ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات مرکز آموزش خانه کارگر تبریزاز سوی حزب اسلامی کار و خانه کارگر تبریز برگزار می شود.