برگزاری جشنواره غذاهای محلی در روستای محمد صالحی/ مسابقه شعار نویسی انقلاب در بندرریگ

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره طبخ غذاهای محلی در روستای محمد صالحی گناوه صبح شنبه با حضور فرماندار شهرستان گناوه و به مناسبت دهه خجسته فجر برگزار شد.

عضو شورای اسلامی روستای محمد صالحی بخش مرکزی شهرستان گناوه در این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره از جمله برنامه های فرهنگی ویژه ای است که در دهه خجسته فجر توسط شورای اسلامی و دهیاری روستای محمد صالحی برگزار شده است.

غلامحسین علیشاهی گفت: در این جشنواره مقامات ارشد شهرستان شامل فرماندار، معاون سیاسی اجتماعی، بخشدار مرکزی و جمعی از مدیران شهرستان حضور داشتند.

علیشاهی بیان داشت: استقبال از این جشنواره به گونه ای بسیار چشمگیر بود که برخی از اهالی روستاهای مجاور این روستا و حتی برخی اهالی روستا که ساکن شهر گناوه شده اند نیز در این جشنواره شرکت کرده اند.

وی اضافه کرد: در این جشنواره 60 نفر با پخت 52 نوع غذای محلی به رقابت پرداختند که در پایان به 20 نفر از شرکت کنندگان هدایایی تقدیم شد.

عضو شورای اسلامی روستای محمد صالحی بخش مرکزی شهرستان گناوه در پایان گفت: برگزاری اینچنین جشنواره هایی می تواند زمینه پرهیز از روی آوردن خانواده ها به سمت غذاهای آماده و روی آوردن آنها به سمت غذاهای محلی با ارزش غذایی بالا را فراهم کند.

مسابقه شعار نویسی با موضوع انقلاب در بندرریگ برگزار شد

مسابقه شعار نویسی با موضوع انقلاب در کانون پرورش فکری مرکز بندر ریگ برگزار شد.

مسئول کانون پرورش فکری مرکز بندر ریگ در حاشیه برگزاری این مسابقه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دهه خجسته فجر برنامه های فرهنگی مختلفی از سوی کانون پرورش فکری مرکز بندر ریگ برگزار شده یا طی روزهای آینده به اجرا درخواهد آمد.

آرزو تنگستانی گفت: از جمله این برنامه های مختلف فرهنگی که با استقبال چشمگیر اعضای پسر مرکز مواجه شد، برگزاری مسابقه شعار نویسی بر روی بنر بود.

تنگستانی ادامه داد: در همین زمینه و به مناسبت سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بین اعضای پسر مرکز ریگ مسابقه ی شعار نویسی بر روی بنر با عنوان 'انقلاب کوچه ها، انقلاب بچه ها' برگزار شد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این مسابقه اضافه کرد: از جمله اهداف برگزاری این مسابقه می توان به ارتقا، افزایش بصیرت و آگاهی کودکان و نوجوانان، آشنایی با فعالیت های آن دوران در راستای پیروزی انقلاب و احیای شعارهای انقلابی اشاره کرد.

مسئول کانون پرورش فکری مرکز بندرریگ در پایان گفت: به تمام شرکت کنندگان در پایان این مسابق جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.