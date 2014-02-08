ورود به حوزه بین الملل سرلوحه فعالیت های دانشگاه آزاد گرمسار است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی منصوری صبح شنبه در کارگاه منطقه ای آشنایی با برنامه ها و فعالیت های سازمان جهانی یونسکو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ورود به حوزه بین الملل را سرلوحه فعالیت های این دانشگاه ذکر کرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی برای رسیدن به اهداف بلند و بین المللی خود محتاج کمک و یاری سازمانی رسمی و معتبری همچون کمیسیون ملی یونسکو است.

وی با اشاره به رقابت دانشگاه های سراسر جهان در پذیرش دانشجو تصریح کرد: رویکرد بین المللی شدن از اعتبار بالایی برخوردار است و ما باید در جهت اهداف انسان دوستانه و شریف سازمان ملی یونسکو بعنوان یک نهاد آموزشی، پژوهشی و فرهنگی سهمی را ایفا کنیم.

مسئول دفتر همکاریهای علمی و بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار نیز در این کارگاه ضمن معرفی این دفتر و اهم فعالیت های صورت گرفته در این دفتر گفت: امروزه دانشگاه ها چنان در تار و پود مناسبات علمی و در مکانیزم های توسعه اجتماعی نفوذ کرده اند که جدایی آنها از هم عملاً غیر ممکن است.

دکتر کیوان جمشیدی با اشاره به نام گذاری دهه های رشد و فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب به نام های دهه تثبیت، توسعه و کیفیت گفت: دهه چهارم نیز به نام دهه همکاری علمی با دانشگاه های معتبر جهان نامگذاری شده است و در این راستا سازمان مرکزی در سال 1385 اقدام به تأسیس دفتر معاونت امور بین الملل در واحدهای دانشگاهی کرد.

وی افزود: امروز دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیریت جدید توام با الگوهای خرد ورزی، تدبیر و عدالت قدم های مهمی در تمامی حوزه های بین المللی برداشته است که نشانه مهم آن عقد تفاهم نامه طی یک ماه گذشته با دانشگاه های کشورهای استرالیا، ترکیه، کره جنوبی و اطریش بوده است.

بررسی موضوع حکمرانی جهانی ونقش یونسکو در آن، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در یونسکو، معرفی وجایگاه ارتباطات در برنامه ریزی های یونسکو، معرفی و جایگاه آموزش در برنامه ریزی یونسکو، معرفی وجایگاه فرهنگ در برنامه های علوم اجتماعی و انسانی، معرفی و جایگاه فرهنگ در برنامه های یونسکو و معرفی و جایگاه برنامه های حوزه علوم طبیعی از دیگر سخنرانی ها و برنامه های این کارگاه بود.