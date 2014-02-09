روستای قطب کشاورزی محروم از آب شرب سالم/ برخی مدیر وعده ها هستند نه عمل

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه ذخیر فراوان آب های زیر زمینی و رونق کشاورزی در منطقه هشت بندی؛ به دلیل سیستم آب رسانی ضعیف آن بیش از نیمی از مردم منطقه با بی آبی یا کمبود شدید آب مواجه شوند. یکی از روستاهای که از دیرباز با مشکل بی آبی و کمبود آب رو برو بود روستای مجتمع امام است. شورای چهارم این روستا بعد از روی کار آمدن این مسئله را در اولویت کارهای خود قرار داده و پیگیری های در این زمینه انجام داده اند. از این رو با ابراهیم کمالی رئیس شورای اسلامی روستا در مورد مشکلات این روستا به گفتگو نشستیم و به عنوان اولین سئوال خواستیم تا معرفی اجمالی از این روستا داشته باشد.

ابراهیم کمالی: اولا یاد می کنم از امام امت بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و یاد می کنم از شهدای انقلاب که حقیقتا این عزت، سربلندی، استقلال و نعمات مادی و معنوی را ما مرهون آن پیر سفر کرده و شهدای والا مقام می باشیم و برای رهبر فرزانه انقلابمان نیز درخواست طول عمر با عزت و برکت را از خداوند منان طلب می کنیم.

روستای مجتمع امام بزرگترین و پرجمعیت ترین روستای بخش توکهور است این روستا طبق سرشماری سال 90 بالای 560 خانوار و بیش از 2 هزار نفر جمعیت ثابت و از 17الی18 محله بزرگ و کوچک تشکیل شده است. علاوه بر این جمعیت ثابت این روستا در فصل کشاورزی جمعیت مهاجر زیادی را در خود پذیرا می باشد.

مهر: وضعیت کنونی آب روستا چگونه است؟

کمالی: قبل از هر چیزی بر خود لازم می دانیم از زحمات آقای لشکری رئیس پیشین شورای اسلامی روستا تقدیر و تشکر کنم. اما در حال حاضر تعدای از محلات بطور کامل آب شرب آنها قطع است و تعدای از محلات با یک فشار ضعیف آب به آنها می رسد و اینها نیز دچار مشکل هستند.

مهر: چه مسئله ای باعث شده است که آب محلات قطع شود؟

کمالی: محلاتی چون قنبری ها و درگ بالا(حسین پور) بدلیل اینکه در بالا دست شبکه آب رسانی قرار گرفته اند فاقد آب هستند و دیگر محلات بدلیل اینکه شبکه آب رسانی مشکل دار است فاقد آب هستند زیرا قطر لوله ها از 160 اینچ به 63،75،90 ودر برخی محلات به 50 و 40 تبدیل خورده و در این خصوص حتی بر اساس کارشناس اداره کل آبفا استان نیز این مشکل را تائید کردند و راهکار کوتاه مدت تامین آب را اصلاح شبکه عنوان کردند.

مهر: پیگیری هایی برای حل این مشکل انجام داده اید؟

کمالی: شورای چهارم وقتی روی کار آمد در همان شهریور ماه اقدامات خودش را آغاز کرد. سرآغاز این پیگیری ها از بخشداری بود. بخشدار گفتند که پروژه مجتمع امام جزء پروژهای مصوب کمیته برنامه ریزی بوده اما بعدا معلوم شد که واقعیت ندارد و آقای بخشدار قول دادند فردی را از فرمانداری و آقای نجاتی رئیس اداره آب و فاضلاب را دعوت بکنند و ما نیز در خواست هایمان را 27 شهریور سال جاری به بخشداری تحویل دادیم اما دعوت صورت نگرفت.

مهر: اقدامات بخشداری تا چه میزان کمک کننده بوده است؟

کمالی: در رابطه با اقدامات بخشدار ابتدا جا دارد از وی تشکر داشته باشیم که در جریان سفر مدیرکل امور روستایی استانداری که معاونت محترم بهره برداری آبفای روستایی استان به منطقه آنان را به روستای مجتمع امام آوردند و آنان مشکل را از نزدیک مشاهده کردند. اما انتقاد جدی بر ایشان نیز وارد است زیرا اولا وی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان به دلیل همزمانی آن با جلسه انتخابات شورای بخش حضور پیدا نکردندو همچنین در بازدید مدیر کل امور روستایی و معاونت نظارت و بهره برداری اداره کا آبفای آقای محمد زاده به جناب بخشدار تاکید کردند که برای اینکه این مشکل سریعتر حل شود باید خودتان مراجعه حضوری به اداره کل داشته باشید. اما بعید به نظر می رسد این عمل صورت پذیرفته و متاسفانه همین عدم مراجعات حضوری و پیگیری های مقطعی و بیشتر تا مرحله شهرستان خیلی از مشکلات کلان منطقه را لاینحل باقی گذاشته و خواهد گذاشت.

مهر: پیگیری های شما در سطح شهرستان به چه شکلی بود؟

کمالی: اولین ارتباط ما با اداره کل آبفای شهرستان میناب بود چند بار ارتباط تلفنی داشتیم و ایشان قول دادند از منطقه بازدید کنند و حداقل در خصوص 650 متر لوله 160 که به شورای سابق قول مساعد داده بودند تصمیم بگیرند و در همان شهریورماه مصوبه شورا در خصوص مشکل آب شرب روستا به ایشان تحویل شد که در آن مصوبه هم پیشنهاد اجرایی پروژه ساخت مخزن و نتقال اب از چاه آمام آباد به مخزن شده بود. یعنی پروژه بلند مدت را یک میلیارد تومان براورد کردند و گفتند از توان ما خارج است اما برابر تامین مابقی 650 متری لوله 160 تا 15 مهرماه اقدام می کنند و پس از آن نیز چندین مرحله به این اداره رجوع شد. اما متاسفانه نه آقای مهندس نجاتی به وعده بازدید از روستا عمل کردند و نه در خصوص 650 متر لوله اقدامی کردند و کمافی سابق اثبات کردند که ایشان مدیر وعده هاست تا مدیر عمل.

در مرحله بعد وقتی پیگیری های خودمان را در سطح فرمانداری آغاز کردیم. دو بار بنده به فرمانداری رجوع کردم دوبار آقای سهرابی و یک بار آقای حیدری مراجعه داشتند درخواست هااز فرماندار در خصوص پروژه بلند مدت این بود که در بودجه ی سال آینده جزء مصوبات کمیته برنامه ریزی قرار گیرد اما متاسفانه آقای فرماندار زیر بار این موضوع نرفتند. حتی آقای حیدری پیشنهاد دادند که حداقل در بودجه سال آینده بخشی از اعتبار پروژه ی بلند مدت مصوب شود. ایشان فرموده بودند ما پروژه را زخمی نمی کنیم.

اما در خصوص پروژه کوتاه مدت فقط در دو دیدار آخر اظهار داشتند که آقای صالحی این موضوع را پی گیری می کنند سعی می شود این مشکل حل شود.

مهر: آیا شورا در سطح استان نیز مشکل را پیگیری کرد؟

کمالی: بلی سه بار بنده به اداره کل آبفای روستایی مراجعه کردم و یکبار آقای حیدری به استانداری در مراجعه به اداره کل جناب آقای مهندس حمزه پور در همان مراجعه اول به معاونت نظارت و بهره برداری دستور کارشناسی موضوع را دادند و بیان داشت سعی می کنیم بخشی از لوله های مورد نیاز را تامین کنیم. مطابق دستور وی به تاریخ 14/8/92 کارشناس آن اداره از روستا کارشناسی کردند که دو راهکار پیشنهاد داده بودند. در راهکار کوتاه مدت شش هزار و 300 متر لوله پیشنهاد شد بود که دو هزار و 100 متر آن لوله 160 برای پمپاژ آب از چاه امام آباد به خط و چهار هزار و 300 متر برای اصلاح خطوط اصلی شبکه در داخل روستا. در مراجعه آخری که با جناب مهندس حمزه پور ریاست محترم اداره کل داشتیم وی اظهار داشتند با توجه به اینکه راهکار کوتاه مدت خودش یک پروژه است و 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد بدلیل محدودیت های مالی اگر استانداری 50 درصداین اعتبار را تامین کند ما سعی می کنیم 50 در صد دیگر را از منابع داخلی خودمان تامین کنیم و قول دادند که خودشان این موضوع را از طریق استانداری و مدیر کل امور روستایی پیگیری کنند. و ما امیدواریم این موضوع هر چه زودتر از طریق ایشان و دیگر مسئولان پیگری و منتج به نتیجه گردد.

مهر: کلام آخر شما در خصوص این مشکل

کمالی: ما چه از مسولین محترم شهرستان و چه مسولین محترم استانی درخواست داریم که به داد مردم برسند. مردم این روستا بیش از ده سال است که با مشکل اب شرب مواجه اند به راستی چه تفاوتی بین مردم شهرستان و مردم روستا وجود دارد که در شهرستان ها مسولین اجازه نمی دهند حتی یک روز آب شربشان قطع شود اما در روستاها سال ها آب روستا قطع می شود و کسی به فریاد نمی رسد. در حال حاضر این روستا بالای 2 هزار نفر جمعیت دارد در کنار این شهرک مسکونی نیز در بالا دست روستا زمین های آن در حال واگذاری می باشد و دو فاز آن واگذار شده و با توجه به درخواست های زیاد امکان دارد شورا دو الی سه فاز دیگر درخواست بدهد لذا در آینده نه چندان دور 500 الی 600 واحد مسکونی در آنجا احداث خواهد شد و می بایست آب شربشان تامین شود و در حال حاضر نیز آب برای ساخت و ساز این دو فاز وجود ندارد.

ما از مسولان استان نا امید نیستیم نه از این مسولان اداره کل به ویژه ریاست محترم آن با توجه به شناخت قبلی که از ایشان داریم،نه از مسولین استانداری به ویژه استاندار محترم با توجه به نگاه مثبتی که نسبت به شرق استان ابراز داشته اند

اما نسبت به عملکرد مسولان بخش و شهرستان ناراضی هستیم این مشکل از طرف بخشداری به طور جدی و مستمر پیگیری نمی شود همانطور که گفتم پیگیری ها از این ناحیه مقطعی و بیشتر تا سطح شهرستان می باشد تا استان. اما مسولان شهرستان و فرمانداری نه تنها در این دو سا که بدلیل تحریم ها محدودیت های مالی وجود داشته بلکه در طول سال های گذشته که کشور به کارگاه سازندگی تبدیل شده بود باز به این مشکل روستا که مشکلی حیاتی بود توجهی نکردند و اعتباری برای حل کامل آن نگذاشتند.

وکلام آخر این که آنچه برای ما مهم است نتیجه کار است تا انجا که امکان حل مشکل در استان باشد این مشکل را در داخل استنان پیگیری می کنیم اما اگر دیدیم در استان ره به جایی نمی بریم در صورت لزوم مشکل را تا سطح وزارتخانه پی می گیریم.