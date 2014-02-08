افتتاح پروژه گازرسانی به روستای مال قائد با 1.1 میلیارد تومان اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، اردلان امیرزاده صبح شنبه در حاشیه اجرای برنامه‌های دهه فجر در بندرریگ در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: تا به امروز بخشداری مرکزی شهر ستان گناوه توانسته است که به میمنت دهه مبارک فجر چندین طرح عمرانی و خدماتی را در روستاهای این بخش افتتاح کند.

وی گفت: در چند روز گذشته شاهد افتتاح پروژه گاز رسانی به روستای مال قائد با هزینه یک میلیارد و 100 میلیون تومان و همچنین افتتاح خیابان علی ابن ابی طالب (ع) روستای مال قائد با هزینه 200 میلیون تومان با حضور استاندار بوشهر بودیم.

افزایش تعداد دهیاری‌های بخش مرکزی از 13 به 16 دهیاری

امیرزاده بیان داشت: همچنین در این ایام خجسته افتتاح دفتر دهیاری روستای محمد صالحی با هزینه 35 میلیون تومان را داشتیم و توانستیم که تعداد دهیاری‌های این بخش را از 13 به 16 دهیاری افزایش دهیم.

وی ادامه داد: در دهه فجر این بخشداری با همکاری شوراهای اسلامی و دهیاری های روستاهای بخش مرکزی اقدام به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی در روستاها کرده است.

امیرزاده اضافه کرد: برگزاری جشنواره طبخ غذاهای بومی و محلی در روستای محمد صالحی بخش مرکزی یکی از این برنامه های فرهنگی در راستای گسترش روحیه نشاط و شادابی روستائیان این بخش در دهه خجسته فجر است.

وی تصریح کرد: این جشنواره با همکاری شورای اسلامی و دهیاری روستای بخش مرکزی شهرستان گناوه که از جمله بزرگترین و پر جمعیت ترین روستاهای این بخش محسوب می شود، برگزار شده است.

بخشدار مرکزی شهرستان گناوه در پایان گفت: تعداد روستاهای دارای دهیاری و شورای اسلامی در بخش مرکزی 17 روستا، تعداد کل روستاهای بخش 40 روستا و جمعیت این بخش نیز بیش از 18 هزار نفر است.

